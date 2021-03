Horoscope du jour Sagittaire du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple ****

Pour que votre couple soit vraiment uni, il vous manquait un petit quelque chose qui vous apparaîtra comme une évidence aujourd’hui. Il ne vous sera point difficile de l’acquérir et d’être ainsi tous les deux en parfaite harmonie. Votre relation avance dans la bonne direction et vous allez assurément faire un bon bout de chemin ensemble, un chemin qui pourrait ne jamais avoir de fin.

Amour / Célibataire ****

Vous trouvez ce vendredi ce qu’il vous manquait pour dénicher l’âme sœur. C’est un tout petit rien, mais un tout petit rien peut changer bien des choses. Maintenant que vous le savez et que ce détail, vous vous êtes appliquée à corriger, les rencontres vous allez pouvoir enchaîner et sur le bon vous finirez bien par tomber.

Travail ***

Aujourd’hui, vous n’avez pas envie de vous user à la tâche. Vous estimez en avoir déjà bien assez fait pour cette semaine et vous n’avez pas tout à fait tort. Tant que cela ne cause pas de tort à vos collègues, à votre entreprise ou à vous-même, pourquoi pas. Mais ne pensez pas non plus que ce sera tous les jours comme ça.

Bien Être ****

Ce vendredi, vous trouvez un bon moyen d’évacuer le stress et la fatigue et d’être un peu plus zen. Vos proches que vous aviez tendance à contaminer avec vos angoisses et vos inquiétudes apprécieront ce changement d’attitude et vous encourageront à continuer ainsi et comme cela vous fera du bien vous y songerez sérieusement aussi.

