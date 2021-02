Horoscope du jour Sagittaire du mercredi 3 février 2021

Amour / Couple ****

Il est fou de vous et vous adorez ça. Jamais vous ne vous êtes sentie aussi aimée et après toutes les épreuves que vous avez traversées, cela vous fait plus que du bien. Ce mercredi, après avoir reçu une énième preuve de ses sentiments, vous retrouvez confiance en vous et vous croyez de nouveau à l’amour avec un grand A. Tous les hommes ne sont pas pareils finalement.

Amour / Célibataire ****

Aujourd’hui, vous êtes telle une charmeuse de serpents. Vos charmes opèrent sur des individus d’apparence sauvage et au cœur de pierre qui pour vos beaux yeux, deviennent aussi doux et dociles que des agneaux. Vous avez vraiment l’impression d’exercer un pouvoir sur eux et ce sentiment est complètement grisant. Attention tout de même à ne pas en faire trop.

Travail ***

Si vous n’êtes pas une grande fan du travail d’équipe, ce mercredi, il va pourtant bien falloir que vous fassiez un petit effort et que vous vous en accommodiez. Vous n’aurez pas le choix et devrez accepter de partager. Au final, ce ne sera pas plus désagréable que ça et vous verrez que vos collègues de travail ne mordent pas.

Bien Être ****

Vous avez confiance en vous et ça change tout. Tout vous apparait tellement plus facile que vous avez l’impression que la chance vous a décoché un sourire éclatant. Si vous aviez jusqu’à présent laissé certains projets de côté par peur de l’échec, ce mercredi, vous aurez l’envie et l’occasion de vous lancer. Alors, qu’est-ce que vous attendez ?

