Horoscope du jour Sagittaire du mercredi 23 janvier 2021

Amour / Couple *****

Vous avez rangé votre dard et son poison pour préserver ce qui reste de votre couple. Cette démarche a permis tous les deux de recoller les morceaux et de filer le parfait amour. Votre partenaire apprécie que vous soyez facile à vivre. Continuez ainsi car cela vous rend heureuse et rien ne vaut une dispute pour les détails du quotidien.

Amour / Célibataire *****

Si vous souhaitez expérimenter de nouvelles choses, c’est le moment ! Un panel de possibilités coquines s’offre à vous : à vous d’imaginer le scénario et le partenaire. Vous rêvez d’un moment à la 50 nuances de Grey ? De jouer les infirmières cochonnes ? Réalisez vos fantasmes et révélez votre côté bestial.

Travail

Bien Être

