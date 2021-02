Horoscope du jour Sagittaire du mercredi 17 février 2021

Amour / Couple *****

Que vous soyez ensemble depuis seulement quelques minutes ou depuis plusieurs années, il y a toujours entre vous comme un jeu de séduction, c’est même l’un des points essentiels de votre union. Ce mercredi, votre partenaire mettra le paquet pour vous plaire. Vraiment, il sait mettre les petits plats dans les grands. En tout cas, en ce milieu de semaine, l’amour est bel et bien au rendez-vous.

Amour / Célibataire *****

Si pour certains, faire la cour est passé de mode, l’homme que vous allez rencontrer aujourd’hui est de la vieille école. Il cherchera à attirer votre attention et surtout vos faveurs de bien des façons et il finira par trouver comment susciter votre intérêt. Ce qui est sûr, c’est que cette journée sera placée sous le signe de la séduction.

Travail ****

En affaire vous êtes tout autant redoutable qu’intraitable et ce mercredi, votre détermination vous vaudra une bonne part du gâteau. Savourez-la et ne laissez pas une seule petite miette à votre entourage professionnel qui n’est pas forcément aussi méritant que vous. Ne laissez pas les autres usurper et profiter des fruits de votre travail.

Bien Être ***

Ce mercredi, l’un de vos proches vous fait un présent destiné à vous détendre, ce qui tombe plutôt bien puisqu’avec toute la pression que vous vous mettez, vous commencez à avoir les muscles noués. Une petite séance de massage pourrait arranger tous vos problèmes corporels et apaiser votre esprit qui fonctionne comme la turbine d’un bateau de croisière.

