Horoscope du jour Sagittaire du mercredi 10 mars 2021

Amour / Couple **

Aujourd’hui quelque chose ne va pas et pourtant vous faites tous les deux comme si de rien. Dire ce que vous pensez à votre moitié n’est vraiment pas une priorité, pourtant, ce vendredi, si vous voulez voir les choses s’arranger, vous y serez bien obligée. N’oubliez pas que dans un couple, la communication c’est comme l’oxygène, on ne peut pas vivre sans. Alors, prenez le temps de discuter avant de suffoquer.

Amour / Célibataire **

Ce vendredi l’on vous reproche d’être trop renfermée et de manquer de sincérité. Il est vrai que vous avez du mal à exprimer vos sentiments et que vous préférez souvent dire un petit mensonge plutôt que de vous exposer en dévoilant vos penchants et attachements. Dans ces conditions, il vous sera bien difficile de démarrer quelque chose avec quelqu’un.

Travail *****

Ce vendredi, votre priorité absolue est de bousculer les idées reçues. Vous allez faire un sacré remue-ménage pour insuffler un vent de nouveauté et de créativité dans votre entreprise. Car des idées belles et fraîches, vous en avez des tas. Bien sûr, elles ne sont pas toutes bonnes, mais certaines méritent vraiment d’être étudiées et exploitées.

Bien Être ****

Vous avez beau avoir des heures de sommeil en moins au compteur, vous avez une pêche d’enfer aujourd’hui et vous comptez bien utiliser toute cette énergie. Bonne nouvelle pour vous, vous serez bien occupée toute la journée. Pas le temps de souffler, mais ça ne vous dérange pas, vous aimez être overbookée et avoir un emploi du temps de ministre.

