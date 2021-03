Horoscope du jour Sagittaire du mardi 9 mars 2021

Amour / Couple ****

À deux c’est mieux et vous l’avez bien compris. Ce mardi, vous réfléchissez à votre prochaine virée en amoureux. Vous ressentez le besoin de vous déconnecter et de vous retrouver seule avec lui. Pour cela, vous n’avez pas besoin d’aller au bout du monde. Profitez de votre temps libre et contentez-vous d’éteindre votre téléphone portable !

Amour / Célibataire ****

Ce mardi rimera pour vous avec folie. Vous vous sentez d’humeur fantasque et vous osez ! Vous n’avez pas peur de vous mettre en avant et de dévoiler certains de vos atouts. Cela ne laissera pas ces messieurs indifférents. Peut-être même que vous dérocherez un rendez-vous, mais cela ne dépend bien sûr que de vous.

Travail ****

Ce mardi, vous allez essuyer une défaite, pourtant, cela ne vous empêchera pas de vous relever pour vous mettre aussitôt en selle. Vous n’avez pas l’intention de lâcher l’affaire et vous êtes déterminée à continuer jusqu’à atteindre l’objectif que vous vous êtes fixé. Une telle façon de penser et d’agir risque fort de vous emmener très loin.

Bien Être *****

Vous êtes ce mardi, la bonne humeur incarnée et rien ne semble pouvoir vous déstabiliser. Vous acceptez que tout ne peut pas toujours être parfait ce qui vous permet de prendre la vie du bon côté. Si vous rencontrez des montagnes, vous les soulevez, car chaque problème a une solution. Cette positive attitude vous fait du bien.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :