Horoscope du jour Sagittaire du mardi 9 février 2021

Amour / Couple *****

Tant mieux pour ses copines qui sont célibataires et qui vous racontent toutes leurs folles soirées au téléphone sans que n’ayez besoin de rien leur demander. Elles ont leur propre chemin et leurs ambitions. Mais vous, vous ne cherchez pas à épater qui que ce soit. Vous respectez vos envies sans vous courber au dictat de celles de la société. Votre compte instagram ne ressemble peut être pas à celui de toutes ces nouvelles starlettes mais vous vous sentez sincèrement bien et équilibrée, et cela grâce à votre couple.

Amour / Célibataire *****

Avant de vous lancer dans une nouvelle aventure amoureuse, il faudra faire le ménage dans votre petite tête. Aussi adorable soit elle, votre caboche tourne en boucle de vieux disques rayés et il serait tant d’être au clair avec vous même. Fini le passé, place au présent et surtout au futur! Il faudra prendre son temps avant de retomber amoureuse. Un clou ne chasse pas l’autre…

Travail ****

Votre environnement de travail est chaleureux, voire amical même si vous restez dans une ambiance professionnelle. Cela a créé un bel environnement de travail, même s’il y a parfois quelques tensions, mais vous êtes consciente que cela pourrait être bien pire! Contribuez vous aussi à améliorer cet ambiance de travail en accueillant vos clients et vos collègues de la meilleure façon qu’il soit. La clé sera le sourire et le respect.

Bien Être ***

Que ce soit un excès de travail, un manque de sommeil ou une alimentation un peu déséquilibrée, vous avez tiré sur la corde ces derniers temps. Une fatigue générale s’est progressivement installée et vous ressentez un manque de dynamisme. Attention car vous serez également moins attentive aujourd’hui et plus sujette aux oublis. Mettez toutes les chances de votre côté en mangeant sain au déjeuner pour rétablir la balance . Les vitamines seront vos alliées.

