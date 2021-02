Horoscope du jour Sagittaire du mardi 23 février 2021

Amour / Couple ****

Côté cœur, votre journée ne sera pas de tout repos. Vous serez plus appréciée, voire plus adulée que jamais. Cela est dû à l’accroissement de votre sex-appeal en ce jour. Et vous en éprouverez du plaisir. Quelques tentations pourront se présenter à vous, notamment de céder à quelques avances. Mais n’en faites rien, ne succombez absolument pas si vous tenez sincèrement à votre couple. Si vous passez cette étape, vous serez plus proche de votre partenaire, et votre relation en sera plus renforcée.

Amour / Célibataire ****

En ce mardi, vous ferez ce que vous savez faire le mieux : être au centre des attentions ! Célibataire, vous vous y plaisez encore plus. Vous serez plus insouciante que jamais et passerez le plus clair de votre temps à séduire. Vous jouerez au jeu de l’amour en vous laissant séduire par moment. Si vous ne voulez pas vous engager, ne vous inquiétez pas, ce ne seront que des aventures sans lendemain. Une relation stable à deux n’est pas encore envisageable pour vous. Enfin, pas pour l’instant …

Travail ***

Quelle journée ! Vous serez plus débordée que jamais aujourd’hui. Le manque de concentration pourrait prendre place et vous empêchera d’effectuer et de finir efficacement votre travail. Toutefois, prenez tout avec calme et gérez vos tâches plus posément. Vous pourrez également faire face à quelques difficultés imprévues. Vous les surmonterez facilement si vous ne paniquez pas un seul instant ! De petits changements pourraient s’opérer dans le domaine professionnel, vous n’avez qu’à bien les prendre et à vous adapter. Prenez cette situation le plus tranquillement possible.

Bien Être ****

Vous vous êtes levée du bon pied, et rien ne viendra ternir votre forme, même pas une journée débordante au boulot. La grande fatigue peut encore attendre, aujourd’hui vous souriez à la vie. N’hésitez pas à accepter les invitations ou les sorties ! Votre devise pour ce mardi c’est « il faut savoir profiter de la vie ! ». Et vous avez bien raison, on ne vit qu’une fois pardi ! Mais prudence quand même, votre forme ne vous permettra pas d’enchaîner trop de cocktails. Rentrez-vous reposer quand vous en sentez le besoin.

