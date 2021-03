Horoscope du jour Sagittaire du mardi 2 mars 2021

Amour / Couple ****

Enfin, vous vivez l’amour tel qu’il vous plait. Attendez-vous à de nouvelles discutions, plus ou moins vives, afin de trouver un terrain d’entente sur les relations sexuelles. Il vous est parfois délicat d’être en parfaite harmonie sur ce point. Creusez-en vous-même pour mieux comprendre vos résistances avant d’aborder le sujet. Si vous arrivez à exposer seulement les faits, sans émettre de jugement, c’est un excellent début. Si en plus vous arrivez à écouter attentivement votre partenaire, en considérant réellement ses besoins et les vôtres, alors vous aurez tout gagné !

Amour / Célibataire ****

A force de chercher, vous êtes tombée sur Le site de rencontre…grâce auquel vous avez déniché La perle rare. Le premier rencard a été idyllique, d’autant que vous êtes sur la même longueur d’ondes : les relations sérieuses, très peu pour vous. Étrangement le feeling était si bon que vous avez envie de le revoir… Pour l’heure le sentiment de liberté que vous offre ce statut de célibataire est trop précieux. En même temps, vous voulez une sexualité épanouie. Multipliez les expériences si besoin est, du moment que vous vous sentez en sécurité.

Travail **

Heureusement qu’il n’y a pas que le travail dans la vie… Voilà ce qui vous est passé par la tête ce matin. Mars change d’aspect et influence la part négative en vous. Il serait peut-être temps de reconsidérer ce job. Posez-vous les bonnes questions. Ce coup de cafard peut être une passade ou devenir permanent. A vous de juger si le jeu en vaut la chandelle. Un travail qui vous mine à court terme pourrait avoir un effet catastrophique à long terme. Si vous doutez qu’autre chose est possible, poussez votre imagination !

Bien Être ***

C’est une journée mitigée. Vous devez vous faire violence pour affronter le quotidien efficacement. Vos pensées sont ailleurs, vous aimeriez être ailleurs. Prenez le taureau par les cornes et dès que possible, allez vous dépenser. Footing, piscine, ou salle de sport, tous les moyens sont bons pour vous délester. Au passage, vous profiterez d’une bonne dose d’endorphine qui vous fera le plus grand bien. Le corps léger, il vous sera plus facile de recentrer votre esprit sur l’essentiel. Prenez un moment pour vous relaxer. Ainsi apaisée, vous saurez prendre de bonnes décisions.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :