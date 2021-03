Horoscope du jour Sagittaire du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple *****

Votre objectif du jour sera de rallumer la flamme avec votre moitié. Pour cela, vous avez une arme fatale… Votre humour ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il fera mouche. Le soir venu, l’humour laissera sa place à la fusion des corps enivrés par la passion ranimée…Le moins que l’on puisse dire c’est que vous atteindrez votre objectif…

Amour / Célibataire *****

Vous pourriez rechigner à rendre visite à un membre de votre famille que vous n’avez pas revu depuis longtemps. Et vous ne devriez pas car, comme le hasard fait bien les choses, il y a de grandes chances que vous y croisiez une personne qui saura vous faire tourner la tête et chavirer votre cœur !

Travail *****

Vous n’êtes pas du genre à vous reposer sur vos acquis, et vous le prouverez encore aujourd’hui. Vous vous éloignerez de votre spécialité pour vous confronter à d’autres domaines qui vous semblent totalement inconnus mais que vous n’aurez finalement aucun mal à maitriser, et ce beaucoup plus rapidement que vous ne l’auriez pensé !

Bien Être ***

Vous aurez une tendance aux excès, et notamment concernant la nourriture. Écoutez votre corps, lui seul sait ce qui est bon pour vous. Fiez vous à votre faim et faites taire votre gourmandise. Oui cet éclair au café vous appelle à travers la vitrine de la boulangerie, mais n’y allez pas ! C’est un piège ! Et si vous tombez dedans votre digestion pourrait bien vous le faire regretter…

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :