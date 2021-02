Horoscope du jour Sagittaire du mardi 16 février 2021

Amour / Couple *****

Votre conjoint vous aime et il vous le montrera. Cela vous flattera, et vous vous sentirez plus attirante que jamais ! Mais pensez de temps en temps à renvoyer les jolies déclarations d’amour que vous recevez… Vous l’aimez et n’avez d’yeux que pour lui. Mais c’est important de le lui rappeler pour qu’il n’ait pas à en douter.

Amour / Célibataire *****

Vous débuterez cette semaine avec une pleine confiance en vous. Vous vous plaisez et cela vous paraitra plus que suffisant. Le reste ne sera que du bonus… Si de nombreux prétendants tomberont sous le charme de votre audace, votre petit excès d’assurance pourrait également en effrayer plus d’un… Avec vous ce mardi, ça passe ou ça casse !

Travail ***

Il est possible que ce mardi un de vos collaborateurs vous cherche des poux dans la tête sans aucune raison véritable… Mais vous saurez sans aucun doute vous faire respecter. Vous défendrez vos intérêts coûte que coûte ! Vous êtes consciencieuse dans votre travail et ne laisserez personne dire le contraire. Mais ne débordez pas non plus dans l’excès de colère…

Bien Être *****

Vous débordez d’énergie et peindrez toute votre journée de couleurs positives ! Vous rayonnez et votre positive attitude se répand et illumine votre entourage. La grisaille du ciel et des cœurs tremblera à votre passage ! Vous aimez la vie et vous la croquerez à pleines dents ce mardi !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :