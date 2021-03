Horoscope du jour Sagittaire du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple ****

Vous serez particulièrement à l’écoute de votre conjoint aujourd’hui. Vous sentirez qu’il a besoin de se confier et vous serez présente pour l’épauler. Votre douceur et votre empathie lui permettront de se libérer un peu. Il sait qu’il peut compter sur vous et même si vous ne trouvez pas de solution immédiate à ses soucis, il vous sera reconnaissant d’être attentive à son bien-être.

Amour / Célibataire ****

Une idylle serait-elle en train de voir le jour ? Vous vous rapprocherez indubitablement d’un homme qui a nouvellement intégré votre cercle amical ou familial. La complicité sera naturelle, vous vous trouverez plein de points communs et des activités à faire ensemble. Vous discuterez beaucoup et déciderez de vous revoir pour prolonger la magie.

Travail ****

Une remarque un peu négative risque de vous faire douter de vous et de vos compétence ce lundi. N’en prenez pas ombrage, au plus s’agit-il d’une maladresse d’un collègue ou d’un client. Oubliez cette critique et vous vaquerez à vos occupations l’esprit plus libre. D’ailleurs votre aisance relationnelle pourrait permettre la conclusion d’un nouveau contrat ou l’obtention d’une nouvelle mission …

Bien Être ****

C’est un peu le bazar dans votre tête à l’image de votre maison. Allez on se motive et on range ! Faîtes le tri dans vos papiers, les machines en retard, jetez ce que vous n’utilisez plus, rangez le linge, faites de la place ! Votre intérieur bien en ordre, ce sera moins brouillon également dans votre tête ! C’est symbolique, mais une maison rangée c’est un esprit désencombré.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :