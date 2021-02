Horoscope du jour Sagittaire du lundi 22 février 2021

Amour / Couple ***

Saturne risque de ternir votre journée. Vous aurez tendance à voir le verre à moitié vide. Votre compagnon, pourtant bien intentionné ne comprendra pas vos réactions. Vous lui prêterez des intentions infondées sans vous rendre compte qu’il n’a d’yeux que pour vous. Respirez un bon coup et arrêtez votre paranoïa. Tout va bien ! Il vous aime ! En quelle langue doit-il vous le dire ?

Amour / Célibataire ***

Vous ressentez de plus en plus l’envie de trouver l’amour. En particulier en ce début de semaine. Construire une relation stable et durable est la seule chose qui vous fait rêver. Mais encore faut-il trouver la bonne personne… Vous aurez tendance à perdre espoir. Et vous aurez tort ! Le grand Amour approche à grand pas… Et vous le rencontrerez bien assez tôt…

Travail ****

Votre rigueur légendaire fera encore des merveilles au travail ce lundi. Après moult pauses café refusées, vous vous plongerez dans votre labeur pour n’en sortir que lorsque vous aurez rempli tous les objectifs que vous vous étiez fixés. Vous rentrerez chez vous épuisée mais satisfaite d’avoir respecter votre planning de la journée.

Bien Être **

Se reposer n’est pas un signe de faiblesse ou de fainéantise. Lorsque votre corps vous lance des signaux de fatigue, vous aurez tendance à les ignorer. Et vos cernes en témoignent. Vous avez tendance à manquer de tolérance avec vous-même et votre bien-être en pâtira. Ne soyez pas aussi têtue, tout le monde a ses limites. Même vous !

