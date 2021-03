Horoscope du jour Sagittaire du lundi 15 mars 2021

Amour / Couple ***

Pour aller au cinéma, boire un verre avec des amis ou à un rendez-vous chez l’esthéticienne, vous bloquez toujours une case de votre agenda. Bref, vous trouvez du temps. Ce lundi, il sera important d’en faire tout autant avec votre couple. Pour celles qui ont des enfants, ce rendez-vous amoureux avec votre conjoint sera d’autant plus important! Histoire de vous rappeler qu’en plus d’être parents, vous êtes un couple. 🙂

Amour / Célibataire ***

Vous rêvez d’une relation de couple dans le bonheur et l’amour. Mais vous êtes bloquée ces derniers temps par votre crainte d’être trompée. Peur que l’homme ne vous prenne pas au sérieux ou qu’il joue avec vous avec des promesses qu’il ne compte pas tenir. Aujourd’hui faites table rase de vos précédentes mauvaises expériences. Apprenez à développer votre confiance à l’autre.

Travail **

Il se passe pas mal de choses dans votre tête en ce début de semaine! Ceci combiné à une petite fatigue fait que vous aurez besoin de vous concentrer davantage si vous voulez aller de l’avant ce lundi. Travailler plus fort que jamais pour arriver à terminer ce que vous devez absolument finir aujourd’hui. Ajouter une touche de créativité dans votre travail pourrait peut être vous permettre de garder toute votre attention sur celui-ci.

Bien Être ***

Beaucoup d’éléments psychologiques qui contribuent à votre bien-être et peuvent se développer au même titre qu’un entraînement sportif. Pratiquez donc le yoga, la sophrologie, la méditation ou la relaxation. Il existe bien d’autres méthodes qui vous permettront de développer vos ressources psychologiques comme le massage, le Do in, le Taï chi si cela vous convient plus. Lancez vous, cela ne peut que vous faire du bien!

