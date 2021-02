Horoscope du jour Sagittaire du lundi 15 février 2021

Amour / Couple ***

Les relations avec la belle famille sont bien souvent compliquées et parfois très épineuses, surtout quand cette dernière à une forte influence sur votre chère moitié. Aujourd’hui, vous serez en désaccord sur un sujet qui vous tient à cœur. Si les opinions de votre homme ne sont que le reflet de celles de ces proches, tenez bon sur vos positions et ne cédez rien.

Amour / Célibataire ***

Vos amis se mêlent de votre vie privée et c’est la catastrophe assurée. Ils veulent à tout prix vous caser, et ce sans prendre en compte vos réels besoins et vos goûts en matière d’homme. Certes, ils vous présenteront plusieurs prétendants, mais aucun d’eux ne trouvera grâce à vos yeux, car vous valez bien mieux.

Travail **

Vos performances sont nettement en baisse et vous vous faites remonter les bretelles ce qui n’est pas vraiment agréable pour bien débuter la semaine. Vous laissez probablement trop votre vie privée empiéter sur votre travail. Y remédier ne sera pas aisé, mais si vous réussissez à prendre un peu de recul, vous pouvez y arriver.

Bien Être **

Vous êtes frappée par un virus très dangereux, la flemmingite aiguë. Vos symptômes : des difficultés à sortir du lit, une lenteur excessive à accomplir les tâches du quotidien et une envie de rien (si ce n’est celle de rester hiberner sous la couette). Heureusement cet état n’est que passager et va disparaître assez vite.

