Horoscope du jour Sagittaire du jeudi 25 février 2021

Amour / Couple *****

Vous serez à l’écoute de votre partenaire aujourd’hui. Vous ferez preuve de plus de tolérance. Ça ne sera pas sans répercussions sur votre couple, fort heureusement. Votre moitié appréciera vos efforts et un vent de légèreté soufflera sur votre foyer. Et pour ne rien gâcher, vous serez bien servie aussi côté sexe. Avec votre amoureux, vous serez sur la même longueur d’onde et l’entente sera parfaite à tout point de vue. Vous aimeriez tellement que cette journée ne se termine jamais !

Amour / Célibataire *****

Cette journée sera propice aux rencontres passionnantes et passionnées. Alors tenez-vous prête. Mettez vos atouts en valeur et le charme opérera à coup sûr. Un feu de désir brûle en vous et vous pousse à mettre de côté votre intellect. Une fois de temps en temps, cela ne fait pas de mal. Vous êtes à la recherche de plaisirs charnels et vous n’aurez pas de mal à les trouver. Cette journée se terminera donc avec un sourire de satisfaction accroché sur votre visage.

Travail ****

Vous mènerez votre monde à la baguette en ce jeudi. Collègues, aux abris ! Vous savez ce que vous voulez et vous allez tout mettre en œuvre pour l’obtenir. De plus, il se peut que vous récoltiez, aujourd’hui même le fruit de vos efforts, alors ce n’est pas pour tout réduire en compote en un claquement de doigts. Vous serez pointilleuse et veillerez à ce que vos affaires se développent parfaitement comme vous l’aviez prévu. Soyez attentive aussi à toutes nouvelles propositions.

Bien Être ***

Laissez respirer vos proches, ça vous fera de l’air à vous aussi. Vos ébats intenses de la journée ont beaucoup sollicité votre corps. Il a besoin d’un peu de repos lui aussi. Vos ressources ne sont pas inépuisables, alors faites attention à ne pas taper dedans excessivement. Faites un break social quelques instants. Vous avez besoin de faire un petit bilan sur vous-même. Vous serez ainsi d’attaque pour une nouvelle journée. À vous de décider si vous la voulez tout aussi fiévreuse.

