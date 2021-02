Horoscope du jour Sagittaire du jeudi 18 février 2021

Amour / Couple **

Une question d’argent risque de se mettre entre votre conjoint et vous ce jeudi. Et les influences de Mercure ne viendront rien arranger. Vous aurez beaucoup de mal à vous comprendre ce qui créera des tensions difficiles à apaiser. Il vous blessera, vous le blesserez. Chacun restera sur ses positions sans daigner faire un pas vers l’autre.

Amour / Célibataire **

Mercure sèmera quelques embûches dans votre communication avec votre prétendant. Vous aurez envie de lui plaire, mais il semble que chaque parole se retournera contre vous. Il comprendra l’inverse de ce que vous essaierez de lui faire comprendre. Comme si on vous avez lancé un mauvais sort ! Vous penserez à simuler un malaise ou vous cacher sous la table, mais ce ne serait pas raisonnable…

Travail **

Vous aurez du travail par dessus la tête. Le plafond ne sera pas assez élevé pour caser votre interminable pile de dossiers ! Et plus vous la regarderez, plus vous serez démotivée à l’idée de commencer. Vous aurez d’ailleurs tendance à traîner, perdre du temps et regarder l’heure passée, en espérant que votre ange gardien vienne s’en occuper…

Bien Être **

Vous vous sentirez fatiguée et n’aurez qu’un mot à la bouche : WEEK-END. Les secondes seront des heures, et vous donneront envie de dormir jusqu’à vendredi soir. Courage ! Plus que demain et vous pourrez hiberner tant que vous voudrez !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :