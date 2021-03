Horoscope du jour Sagittaire du dimanche 7 mars 2021

Amour / Couple *****

Quoi de mieux que de se sentir aimer ? Si jusqu’à présent vous vous sentiez délaissée, ce week-end votre moitié vous prouvera que la flamme de votre amour est loin d’être éteinte. Vous aurez l’impression de retrouver la passion du début de votre rencontre. N’oubliez pas de profiter de chaque moment et de savourer l’instant présent à deux.

Amour / Célibataire ****

Si votre semaine a été plutôt morose, attendez-vous à passer un week-end riche en émotion. En effet la position de Vénus indique que ces prochains jours sont plus que favorables à une rencontre et peut-être même « La rencontre », celle qui pourrait tout chambouler. Alors, ouvrez l’œil et surtout votre cœur. Ne soyez pas timide et osez mettre vos atouts en valeur.

Loisir ***

Même si vous n’êtes pas au top de votre forme après la semaine de folie que vous avez passée, vous n’arrivez pas à rester sans bouger. Mais n’oubliez pas qu’à vouloir se battre sur tous les fronts, l’on finit par perdre la guerre. Aussi, privilégiez des activités de détente et calme pour permettre à votre corps et à votre esprit de se reposer. Il faut parfois savoir se poser.

Social *****

Grâce au soutien de votre entourage, vous vous sentez d’attaque pour mener un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps. Pas besoin d’aller très loin pour trouver le soutien dont vous avez besoin, vos amis et votre famille sont là pour ça. Ne craignez pas d’abuser en leur demandant un coup de main, ils seront ravis de vous aider.

