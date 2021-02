Horoscope du jour Sagittaire du dimanche 28 février 2021

Amour / Couple ***

Ce week-end, vos occupations personnelles vous pousseront à mettre de côté votre chéri. Obligations sociales ou professionnelles seront prioritaires à vos yeux. L’être aimé ne vous en voudra pas et attendra bien sagement que vous rentriez à la maison. Veillez cependant à lui consacrer un tout petit peu de temps pour qu’il ne soit pas tenté d’aller voir ailleurs.

Amour / Célibataire ***

Ce week-end, vous ne vous laisserez pas le temps de badiner. Votre vie sociale et professionnelle prendra le pas sur le côté sentimental. Vous voulez réellement réussir et, lorsque l’on se fixe un tel objectif, on n’a pas le temps de se disperser en amourettes. Sur ce point, il n’y a pas de doute possible, l’amour devra attendre encore un peu.

Loisir ***

Le travail ne vous laisse pas le temps de vous divertir. Cela ne vous pose aucun problème, puisque c’est vous qui l’avez décidé. Vous serez en pleine forme tant au niveau physique que mental. Ce dynamisme sera un réel plus pour ce week-end placé sous le signe de la conquête sociale et professionnelle. Les loisirs seront réservés à la semaine prochaine !

Social *****

Les amis et la famille apporteront une distraction bienvenue dans ce week-end ou votre concentration est à son maximum. Les moments passés ensemble seront courts, mais excellents. De quoi entretenir et relancer votre moral ! Vos collègues de travail seront fascinés par votre dynamisme et rechercheront autant vos conseils que votre compagnie. Profitez-en pour nouer de nouvelles relations prometteuses pour la suite !

