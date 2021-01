Horoscope du jour Sagittaire du dimanche 24 janvier 2021

Amour / Couple *****

Vous faites votre maximum pour résoudre vos problèmes de couple. Vous avez réussi avec votre partenaire de rétablir le bonheur conjugal. Pour cela, vous mettez les petits plats dans les grands avec un soupçon de sensualité et quelques zestes de sexualité. Mettez tous vos atouts sur la table (lingerie, moments coquins) et assaisonnez votre vie intime pour que le bonheur continue… sous la couette.

Amour / Célibataire *****

Vous avez le sang chaud et les hommes ressentiront votre sensualité. Moments coquins, voire classés X seront au programme ce week-end. Mais le bouquet final ne se jouera pas sous la couette. En effet, une amitié va se métamorphoser en une belle idylle insoupçonnée. Qui sera l’heureux élu ? Seule la fin de ce week-end vous le dira… Ne soyez pas impatiente !

Travail

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Bien Être

Sorry, your forecast is not ready yet. Come back later.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :