Horoscope du jour Sagittaire du dimanche 14 mars 2021

Amour / Couple ****

Vous avez le sentiment que vous êtes la seule à faire vivre cette relation et parfois vous vous surprenez à fantasmer sur un partenaire qui aurait vraiment envie d’y mettre du sien dans votre histoire d’amour. Ce week-end, vous aurez la réponse sur vos doutes quant à son engagement grâce à un évènement qui vous révèlera ses vrais sentiments pour vous.

Amour / Célibataire ****

Vous avez une petite forme en cette fin de semaine et, il faut bien l’avouer, la flemme de sortir trouver votre âme-sœur ! La Lune vous influencera dans le bon sens pour trouver la motivation de vous habiller et de vous maquiller afin de sortir avec vos meilleurs atouts. Vous rencontrerez une personne souriante et sûre d’elle avec qui vous passerez une merveilleuse soirée.

Loisir *****

Vous allez canaliser votre grande énergie grâce à quelques activités ce week-end telles que le jogging, le fitness et la danse. Ces sports vous permettront avec bonheur de ressentir beaucoup de bien-être et une harmonie entre votre corps et votre esprit. Ce week-end, votre forme n’a d’égal que votre bonne humeur. Pensez à vous évader plus régulièrement !

Social ***

Il faudra marcher sur des œufs pour ne pas vous contrarier ce week-end… Vous serez très susceptible. Attention à ne pas réveiller la bête qui sommeille en vous ! Le Soleil modérera votre impatience et votre irritabilité qui pourront vite déclencher de petites colères. Cela créera des remous dans votre entourage qui ne comprendra pas toujours vos humeurs changeantes.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :