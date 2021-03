Horoscope du jour Poissons du vendredi 5 mars 2021

Amour / Couple ****

Votre libido en berne ces derniers temps vous fait culpabiliser et provoque des tensions au sein de votre couple. Profitez de ce vendredi soir pour vous rapprocher de votre conjoint. Retrouvez-vous sous la couette et redécouvrez son corps par des effleurements, des caresses, des baisers tendres. Réapprenez ses contours du bout des doigts. Il vous sera reconnaissant de vos efforts et vous pourriez retrouver le plaisir de la fusion charnelle.

Amour / Célibataire ****

Une rencontre atypique vous troublera aujourd’hui. En effet vous n’avez rien en commun avec cet homme et pourtant quelque chose vous attire. Si vous restez dans la retenue, vous pourriez passer à coté d’une belle histoire. Plutôt que de mettre de la distance par peur de l’inconnu et de la différence, laissez vos émotions s’exprimer.

Travail ****

Malgré la fin de semaine, vous aurez l’énergie et la concentration nécessaire pour mener à bien votre travail. N’hésitez pas à demander de l’aide à vos collègues si vous vous sentez un peu débordée. Ils vous apporteront leur soutien sincèrement car votre solidarité sans faille les a parfois sortis d’un mauvais pas. L’entraide est essentielle.

Bien Être ***

Une journée quelque peu stressante. Riche en émotions mais vous rentrerez vidée. Une seule envie, vous poser sur le canapé et souffler un peu. Etirez-vous, détendez tous vos muscles, pratiquez des respirations profondes et lentes pour évacuer les tensions de la journée. Après cela, vous serez prête à attaquer la soirée dans de meilleures conditions.

