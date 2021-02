Horoscope du jour Poissons du vendredi 19 février 2021

Amour / Couple ****

Bon pied bon œil ce vendredi. Dernier jour avant le weekend et vous aurez envie de programmer plein de choses avec votre conjoint et vos enfants, si vous en avez. Envie de réunir tout le monde et de passer du temps ensemble. Vos échanges avec votre partenaire s’étaient un peu distendus ces derniers temps et vous aurez envie de retrouver votre complicité.

Amour / Célibataire ****

Que ce soit en virtuel ou dans la réalité vous aurez envie de flirter ce vendredi et de multiplier les conversations amoureuses. Cela vous fera beaucoup de bien de renouer avec la séduction et de voir que vous plaisez encore. Cela reboostera votre estime de soi. Attention toutefois de ne pas mélanger les textos et de répondre aux bonnes personnes… 😉

Travail ****

Bon d’accord, même au travail vous serez à l’affût de la moindre œillade en votre direction. Vous pourriez créer un malaise par une mauvaise interprétation des signaux de séduction. Faites la distinction entre lieu de travail et site de rencontres pour ne pas vous mettre dans une situation inconfortable !

Bien Être *****

Un vendredi où vous serez particulièrement en forme et où votre bonne humeur rayonnera sur tout le monde. Vous serez avenante, disponible pour les autres et particulièrement patiente même avec les râleurs de service. Tout vous passera au-dessus de la tête, une prise de recul qu’il vous faut développer pour les jours plus laborieux.

