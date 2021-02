Horoscope du jour Poissons du samedi 27 février 2021

Amour / Couple *****

La Lune se trouvant dans votre Maison V, votre couple sera pour vous une grande priorité ce week-end. Vous vous réserverez des moments magiques emplis de romantisme et de tendresse, juste lui et vous… Et à votre grande surprise, votre conjoint, se trouvant dans le même état d’esprit que vous, sera lui aussi susceptible de vous organiser une petite escapade en amoureux…

Amour / Célibataire *****

Vos expériences passées vous empêchent d’avancer. Vous avez peur de souffrir, alors vous vous terrez dans votre carapace, convaincue qu’Amour rime avec désillusion et désespoir ! Grosse erreur… Ce week-end, une opportunité se présentera. Sachez la saisir ! Laissez tomber votre passé douloureux, vos blessures finiront par cicatriser. Allez de l’avant ! De très belles choses vous attendent…

Loisir ****

Malgré une semaine assez stressante, vous vous sentez épanouie et bien dans votre peau. Vous désirerez projeter ce bien-être sur votre logis ! Un grand ménage de printemps (ou plutôt d’automne) pourrait donc être en prévision pour ce week-end. Nettoyer, balayer, astiquer, la poussière n’aura qu’à bien se tenir !

Social ****

Votre énergie est profitable à votre famille et vos amis. Certains auront besoin de votre soutien. Et vous saurait être à la hauteur pour les aider à traverser une épreuve difficile. Ne vous fiez pas aux apparences, vos proches connaissent votre valeur, et vous leur apportez beaucoup plus que ce que vous ne le pensez.

