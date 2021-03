Horoscope du jour Poissons du samedi 13 mars 2021

Amour / Couple *****

Entre vous, c’est l’entente parfaite. Vous ne cessez de vous remémorer les bons moments passés ensemble depuis votre rencontre. Cette piqûre de rappel va donner un coup de boost à votre relation. Vous aurez envie de crier votre amour sur tous les toits. Balades en amoureux et petits restos seront au rendez-vous. Régalez-vous, ce n’est pas si souvent et vous l’avez mérité !

Amour / Célibataire *****

Un heureux hasard dû à l’influence de Vénus remettra une personne du passé sur votre route. La flamme d’autrefois pourrait-elle rejaillir ? Prenez soin de vous ce week-end, il ne faudrait pas que vous soyez à votre désavantage au moment ou vous retrouverez cette personne ! Et surtout, multipliez les sorties ! Ce n’est pas en restant dans votre salon que vous la rencontrerez !

Loisir *****

À vous la dolce vita ! Vous multipliez les activités dans le calme et la sérénité. Loin du tumulte de la ville, vous vous gorgez des joies de la mer et de la campagne. Baignades et promenades sont d’actualités. Sortez la crème solaire et le maillot de bain, ils seront largement amortis au cours de ce joli week-end de détente.

Social ***

La lune influence grandement vos relations ce week-end. Peu disposée à fréquenter d’autres personnes que votre amoureux, vous risquez de froisser certaines personnes. Si votre famille ne vous en tiendra pas rigueur, vos amis quant à eux risquent bien de vous le faire payer plus tard. Ne négligez pas les gens les plus importants sous peine de les voir s’enfuir.

