Horoscope du jour Poissons du mercredi 3 mars 2021

Amour / Couple ***

La Lune au Trigone de Pluton vous rendra intuitive. Sans qu’il n’ait vraiment besoin de parler vous comprendrez que votre conjoint ne va pas très fort. Ce qui vous permettra de lui apporter tout votre soutien sans blesser sa pudeur. Loin de vous montrer trop envahissante et vous ferez légère comme une plume !

Amour / Célibataire ***

Vous serez d’humeur solitaire aujourd’hui. Pas de rendez-vous galant en perspective. Mais vous vous sentez bien. Vous ressentez le besoin de vous ressourcer. Avant d’être bien avec quelqu’un, vous être convaincue de devoir vous sentir bien avec vous même et vous y travailler. Vous êtes sur la bonne voie, mais n’oubliez pas, l’Amour survient lorsque l’on ne s’y attend pas…

Travail ****

On vous demandera de traiter de multiples dossiers aujourd’hui… Ce que vous ferez sans vous faire prier. Votre productivité du jour en étonnera plus d’un ! Vous finirez même en avance et allègerez vos collègues dans leur propre labeur. On vous appellera le Buzz l’Eclair des dossiers !

Bien Être ****

Aujourd’hui vous serez votre seul repère. Vous vous sentirez d’attaque pour affronter cette journée et mettrez toute votre énergie à faire preuve d’optimisme dans chaque situation qu’elle soit personnelle ou professionnelle. Vous vous ferez du bien et ferez également beaucoup de bien à votre entourage pour qui vous abattrez des montagnes !

