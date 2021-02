Horoscope du jour Poissons du mercredi 3 février 2021

Amour / Couple ****

Ce mercredi, vous découvrez enfin pourquoi votre chéri vous faisait autant de cachoteries. Il vous concoctait quelque chose de complètement inattendu et c’est aujourd’hui que vous allez pouvoir en profiter. Une surprise qui emplira votre cœur de bonheur et d’amour. Une belle journée vous attend, alors surtout, profitez de chaque instant et surtout de chaque seconde passée avec l’être aimé.

Amour / Célibataire ****

Ce mercredi, vous en dévoiler juste assez pour susciter l’intérêt de ces messieurs qui ont soif d’en découvrir plus. Comme le disait Einstein : « L’expérience la plus belle et la plus profonde que puisse faire l’homme est celle du mystère ». Et c’est justement ce que vous vous appliquez à faire, garder un peu de mystère. Vos prétendants se plairont à jouer les détectives pour mettre en lumière toute votre personnalité.

Travail ****

Il y a beaucoup de façon de grimper au sommet d’une montagne et il semblerait que ce mercredi, vous ayez trouvé la plus rapide et la plus efficace. Ce que vous allez trouver tout en haut vous plaira tellement que vous aurez envie de vous attaquer à d’autres sommets. Oui, aujourd’hui, vous êtes animée par une ambition sans limites, mais ne la laissez pas vous dévorer.

Bien Être *****

Pour retrouver la pêche, la patate, la banane, vous entamez ce mercredi une cure de vitamines. Vous êtes au petit soin pour votre personne et à l’écoute de votre corps. Cette attitude ne pourra que vous faire du bien. D’ailleurs, ses effets bénéfiques se feront très vite ressentir et vous confirmeront que tout ce que vous faites est bon pour votre bien-être.

