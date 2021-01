Horoscope du jour Poissons du mercredi 22 janvier 2021

Amour / Couple **

La confiance est un élément primordial pour la pérennité d’un couple et quand elle vient à se fissurer, il est difficile de continuer à avancer. C’est à cause de cette confiance fragile que votre couple traverse une période de trouble. Vous jouez les funambules au-dessus du vide, mais qui sait combien de temps vous pourrez garder l’équilibre. Ne laissez pas les choses s’envenimer, essayez de discuter.

Amour / Célibataire **

Si l’amour dans votre vie n’est pas encore arrivé, c’est probablement à cause de certains de vos gros défauts et en particulier, de votre timidité. Vous le savez et vous en souffrez vraiment, mais ce n’est pas pour autant que vous réussissez à la surmonter. Heureusement aujourd’hui, la technologie permet de faire des rencontres autrement. Y avez-vous déjà pensé ?

Travail **

Telle la cigale ayant chanté tout l’été, vous vous retrouvez aujourd’hui fort dépourvue. Vous avez laissé trainer les choses sans agir, comme si vous n’étiez qu’une simple spectatrice de votre propre vie, alors que c’est vous qui aviez le pouvoir en main. Maintenant, il va être difficile de vous tirer de ce mauvais pas, mais cherchez bien, vous avez peut-être la solution juste sous votre nez.

Bien Être **

Vous n’arrivez pas à vous contenter de ce que vous avez et vous avez tendance à croire que l’herbe est toujours plus verte ailleurs. Ce n’est pas ainsi que vous trouverez le bonheur ! Vous possédez déjà ce que beaucoup aimerait avoir et même si votre vie n’est pas parfaite, il faut que vous appreniez à vous satisfaire de peu.