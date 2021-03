Horoscope du jour Poissons du mercredi 10 mars 2021

Bell Casque Intégral Bell Race Star Flex DLX Noir Mat XS 53-54cm

Conçu pour le pilote qui planifie soigneusement la course du week-end, le Bell Race Star Flex DLX est le choix parfait. Pour 2021, Bell a repensé le casque, réduisant son poids de 10% et mettant à jour la forme de la tête pour plus de confort. Le Bell Race Star Flex DLX est doté d’une visière Panovision de