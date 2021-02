Horoscope du jour Poissons du mercredi 10 février 2021

Amour / Couple **

Terminée la période de communication et de partage. Aujourd’hui, vous avez décidé de bouder et de montrer les crocs à la moindre contrariété. Votre partenaire voit la colère vous gagner et va donc prendre ses distances quelques heures. Il faut le comprendre, il se protège. Vous pourriez avoir une parole ou un geste impulsif que vous regretterez plus tard. Un conseil : tournez sept fois votre langue dans votre bouche avant de parler. Ça permettra de limiter la casse.

Amour / Célibataire **

Vous n’êtes pas sous votre meilleur jour. Il est préférable d’éviter les rencontres aujourd’hui, car vous pourriez donner une image erronée de vous-même. Vous êtes en colère et vous vous emportez facilement pour pas grand-chose. En plus, à force de froncer les sourcils comme vous le faites, vous creusez votre ride du lion ! Bref, restez chez vous et ne parlez à personne. Essayez en tout cas de limiter les interactions avec l’extérieur. Demain, tout ira pour le mieux.

Travail ***

Votre impulsivité du jour pourrait bien avoir des effets positifs sur votre travail. Vous prenez des décisions sans tergiverser et ça s’avère payant. On salue votre autorité naturelle, surtout lorsque vous la mettait au service des projets sur lesquels vous travaillez. Vous ne gagnerez certainement pas la palme de la collègue la plus agréable ce mercredi, mais peu vous importe. Vous n’êtes pas là pour vous faire des amies et de toute façon votre agressivité sera oubliée dès demain.

Bien Être ***

Vous avez une énergie débordante aujourd’hui. C’est plutôt une bonne chose, mais il faut aussi la canaliser. Le meilleur moyen pour cela, c’est de vous dépenser. Chaussez vos baskets et allez courir ou faites une promenade à vélo. Mieux encore, enfilez les gants de boxe et tapez dans un sac. L’effort a des effets positifs sur votre corps, mais aussi sur votre mental. Vous êtes revigorée pour la fin de la semaine et vous pouvez prendre la résolution de poursuivre sur votre lancée.

