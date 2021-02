Horoscope du jour Poissons du mardi 9 février 2021

Amour / Couple *****

Rassurez-vous, côté amour, ça se passera très bien. Si vous êtes mariées depuis longtemps, essayez de sortir avec des amis ou de faire la fête de temps en temps. Que vous décidiez de le faire seule ou accompagnée de votre conjoint, ce serait déjà formidable. Votre couple ne s’en portera qu’à merveille. Pour les jeunes couples, si vous êtes bien assortis, vous aurez l’occasion de discuter d’un avenir commun. De quoi vous faire sauter de joie si vous avez des envies de vous engager plus.

Amour / Célibataire *****

Célibataires, si vous êtes avides de rencontres, vous pourrez enfin oublier vos moments de solitude. Ce qui se passera ce mardi sera tout en votre faveur. Si vous êtes plutôt de nature timide, faites un petit effort, vous ne le regretterez absolument pas. Faites la fête, sortez avec des amis et profitez au maximum. Vous pourriez prochainement sortir de votre célibat en rencontrant quelqu’un d’intéressant. Si par contre vous avez du mal à vous voir avec quelqu’un pour le moment, ce n’est pas si grave ! Tout vient à point qui sait attendre.

Travail ****

Vous souhaitez voir vos rêves dans le domaine professionnel se réaliser ? C’est votre jour de chance ! Ce mardi sera pour vous le début d’une succession de réussites si vous y mettez du vôtre avec sérieux. Avec cet appui que les astres vous offrent, essayez de voir grand. Si vous aviez un projet en réserve, mettez-le en œuvre. Vous pourriez avoir une réponse positive sous peu. Pour que cela se fasse, concentrez-vous sur votre carrière et ne vous laissez aucunement distraire.

Bien Être ****

Aujourd’hui, soufflez et détendez-vous. Vous avez un peu abusé de votre énergie, et vous en pâtissez légèrement ! Mais aucun souci, il n’y a pas matière à s’inquiéter ! Boostez votre organisme avec des compléments vitaminés. Ou sortez votre smoothie maker et concoctez-vous une recette qui vous remettra d’aplomb ! Fruits frais et légumes de saison, toujours accompagnés d’un peu de jus de citron, vous allez adorer ! Tâchez aussi de prendre des nouvelles de votre entourage que vous avez un peu délaissé ces derniers temps.

