Horoscope du jour Poissons du mardi 23 février 2021

Amour / Couple ***

Hé oui, votre couple évolue et l’époque où votre coeur d’emballait au seul contact de la peau de votre bien aimé n’est plus qu’un souvenir. Vénus vous influencera à pimenter votre vie de couple afin de ne pas tomber dans la routine. Évitez les disputes au sujet des dépenses, des tâches ménagères ou des dîners de famille obligatoires. Faites le focus sur le plaisir et sur ce que vous aimez faire ensemble. Pour inverser la vapeur, rien de mieux que de surprendre l’autre.

Amour / Célibataire ***

« Tomber en amour » comme disent les Québécoises, ça veut dire perdre le contrôle. Ne répétez pas ce que vous connaissez déjà. Sortez des sentiers battus, ceux que vous avez parcourus en long, en large et en travers. Mars vous influencera positivement dans ce sens et vous poussera à partir à la conquête d’hommes ayant une éducation ou des expériences différentes. Ce n’est pas dans votre environnement socioculturel que vous trouverez votre alter ego aujourd’hui.

Travail *****

Inutile de consulter une conseillère en carrière pour savoir que vous vous débrouillez très bien dans votre travail et que vous donnez le maximum. Les retombées ne peuvent être que positives et elle le seront. Faîtes attention à votre style de gestion qui est votre point faible. Respectez vos valeurs d’entreprise idéales et reconnaissez vous le mérite qui vous est dû.

Bien Être *****

Chaque jour, vous essayez de faire attention à votre alimentation, à votre sommeil et à pratiquer un minimum d’activité physique. Continuez ainsi aujourd’hui en faisant également attention à surveiller votre niveau de stress. N’évoluez pas dans un milieu de vie agressif et oppressant. Ce sont autant d’éléments qui influencent vos défenses naturelles. L’influence de Saturne est idéale et ce sera le bon moment pour arrêter de fumer, pour celles d’entre vous qui fument.

