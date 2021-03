Horoscope du jour Poissons du mardi 16 mars 2021

Amour / Couple *****

Cette journée risque fort de monter en température pour vous … mais dans le bon sens du terme. Préparez-vous à une vague déferlante d’émotions et une tempête d’amour. Certaines d’entre vous devront s’attendre à voir les choses devenir encore un peu plus sérieuses. Avec, qui sait, une petite demande à la clé. Si vous êtes bien casée, votre chéri vous invitera sûrement à une soirée bien particulière en tête à tête, ça va être chaud. Dans tous les cas, l’amour sera au rendez-vous !

Amour / Célibataire *****

Chère célibataire, navrée de vous annoncer qu’aujourd’hui n’est pas votre jour de chômage ! Où que vous alliez, vous allez faire tourner des têtes et … faire chavirer les petits cœurs de ces messieurs. Vous allez faire des ravages. Votre pouvoir de séduction va décupler et vous allez en faire tomber plus d’un. Ce, jusqu’à ce que vous trouviez celui qui saura vous vaincre. Néanmoins, restez constamment prudente, car votre âme sœur n’a pas l’intention de se laisser faire ! Et cela va finir en feux d’artifices !

Travail *****

Côté travail, aujourd’hui vous allez cartonner ! Au top de votre niveau, votre intelligence particulièrement en alerte fera le reste. Pratiquement, tout ce que vous allez entreprendre aujourd’hui va se couronner de succès. Vous allez facilement trouver des solutions aux difficultés qui vont se présenter au travail. Vous cherchez un emploi ou êtes en plein entretien ? Votre côté diplomate va se révéler ! Votre futur employeur va en rester bouche bée. D’ailleurs, vous-même allez être impressionnée par votre talent caché.

Bien Être ****

Ce mardi vous pétez la grande forme ! Vous avez de l’énergie à revendre. Vous sentez des ailes vous pousser, et vous irradiez de bien-être. Pourquoi ne pas investir toute cette énergie dans votre développement personnel ? Prenez aussi soin de vous et de votre apparence. Vous avez tendance à négliger cet aspect de votre vie. Pourtant, cela vous vaudra des avis positifs et fera un très bon point en plus pour votre moral. En soirée, prévoyez un moment de détente, une petite virée entre copines serait l’idéal.

