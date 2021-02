Horoscope du jour Poissons du mardi 16 février 2021

Amour / Couple *****

Votre vie amoureuse se révèle positive ce mardi, car tout semble présager que vous serez sur un petit nuage. Votre partenaire et vous allez concocter des projets d’avenir, comme décider d’emménager ensemble. Vous pouvez même vous attendre à une demande en mariage ! Et surprise, pour un habitant supplémentaire, il semblerait que vous deviez aménager la maison … et le ventre ! Votre journée ne sera ponctuée que d’amour et de complicité. Câline, vous n’aurez absolument aucun mal à exprimer vos sentiments vis-à-vis de votre chéri.

Amour / Célibataire *****

Aujourd’hui, c’est tout ou rien pour vous les célibataires. Si vous faites face à des choix difficiles, vous n’aurez aucun problème à vous décider. Si vous envisagez de rechercher une relation sérieuse en allant à des rendez-vous, alors, foncez ! Des prétendants se présenteront à vous, et vous pourrez avoir quelques affinités avec un en particulier. En ce mardi, vous serez plus sensuelle que jamais, sans compter que des moments d’intimité seront à prévoir. Vous saurez même rendre cela inoubliable, de quoi ravir votre futur partenaire.

Travail ****

Prenez de l’initiative et agissez ! Faites quelque chose de votre propre chef aujourd’hui au bureau. En vous attelant avec ferveur aux tâches qui vous ont été confiées en ce jour, vous serez récompensée dans un futur proche. Vous ne ferez que vous en améliorer ! Plus particulièrement, ce mardi, vous aurez besoin de tout votre sens de l’organisation ! Toutefois, si vous avez quelque chose en tête, notamment une critique, motus et bouche cousue. Cela pourrait éventuellement se retourner contre vous. Ce qui serait vraiment dommage.

Bien Être ****

Le moral au plus haut point, vous sentirez à fond la joie de vivre ! Aujourd’hui, absolument rien ne pourrait assombrir votre journée. Vous aurez particulièrement envie de vous amuser, et ainsi, partager votre bonheur avec ceux que vous côtoyez. Pour garder cet état d’esprit, envisagez de pratiquer quelques activités ! Cependant, méfiez-vous, il se pourrait qu’à un moment donné, vous soyez nerveuse. Mais rassurez-vous, ce ne sera que de passage, tout rentrera dans l’ordre assez rapidement.

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :