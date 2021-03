Horoscope du jour Poissons du lundi 8 mars 2021

Amour / Couple ****

Votre vie affective tient une place capitale dans votre vie. Même si vous ne l’avouez pas à tout le monde, elle est la base de votre stabilité, au delà de votre vie sociale ou de votre vie professionnelle. Vous faites tout votre possible au quotidien pour que les choses se passent au mieux dans votre couple. Et aujourd’hui votre homme saura vous en remercier!

Amour / Célibataire ****

Qu’est ce que ça veut dire ça? Vous êtes tellement désespérée que vous envisagez de rappeler vos ex ou des hommes qui, vous le savez, ne sont pas pour vous. Ne remuez pas de ce côté là. De la nouveauté, il y en aura. Ce ne sera pas bon de revivre d’anciennes histoires et vous en ressortirez blessée. Soyez patiente.

Travail **

Vous vous efforcez à être positive au travail et à faire de votre mieux. Aussi, quand on vous fait une réflexion, vous avez tendance à prendre la mouche ou à être contrariée. Il se peut qu’une personne vous fasse une remarque aujourd’hui et que vous vous trouviez dans une situation où vous vous sentez dévalorisée. C’est toujours désagréable, mais cela ne doit pas être douloureux.

Bien Être *****

Ça fait un moment que votre compagnon, vos enfants ou une amie vous tanne pour aller voir ce qui se passe ici ou là. Faîtes lui plaisir et accompagnez les. Vos amis ont besoin d’aide pour repeindre un meuble ou un mur, allez leur filer un coup de main. Vous les rendrez heureux et vous verrez que vous aussi vous prendrez du bon temps. Rien de plus beau que l’altruisme pour vous aujourd’hui!

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :