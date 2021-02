Horoscope du jour Poissons du lundi 8 février 2021

Amour / Couple *****

La journée sera propice à une belle tendresse et à une bonne communication. Vous aimez votre conjoint passionnément alors dites-le-lui. Complimentez le sur ces derniers succès pour l’encourager. Dorlotez le un peu s’il est épuisé. Il saura vous le rendre avec des mots doux et autres gentillesses. Aujourd’hui vous célébrerez la tendresse que vous avez l’un pour l’autre. Soyez aimants et attentionnés l’un envers l’autre.

Amour / Célibataire *****

C’est normal que vous essayiez de vous protéger avec toutes les blessures que vous avez connues jusque là. Mais cet homme a de son côté les mêmes peurs que vous. Lui aussi ne veut pas souffrir à nouveau. Alors si ni l’un ni l’autre accepte de se lancer, rien ne pourra se passer. Foncez sans vous projeter trop dans le futur comme vous avez l’habitude de le faire.

Travail ****

Vous aurez envie de faire des choses pour vous faire remarquer aujourd’hui. Profitez du lundi pour aller prendre des nouvelles de tous votre entourage professionnel. Allez vous inquiéter de comment s’est passé leur week-end et rappelez vous à leurs bons souvenirs pour ceux que vous n’avez pas contacté depuis longtemps. Ces initiatives porteront leurs fruits. Faites de votre sociabilité votre force aujourd’hui.

Bien Être ***

Les efforts que vous faites pour vous contrôler sont inutiles. Même si votre intuition vous laisse entendre que vous devez réprimer vos émotions et paraître en permanence à une personne que vous n’êtes pas, vous devez vous accepter telle que vous êtes. N’employez pas toute votre belle énergie à mauvaise escient. Il sera plus dangereux de réprimer et d’ignorer les aspects « négatifs » de votre personnalité que de les accepter.

