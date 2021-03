Horoscope du jour Poissons du lundi 15 mars 2021

Amour / Couple **

Il ne vous accorde pas autant d’attention que vous aimeriez et vous commencez à avoir envie de nouveauté. Avant d’emprunter un chemin que vous risquez fort de regretter, peut-être serait-il bon d’envisager une discussion. Avouez-lui ce qui vous manque, dites-lui ce que vous aimeriez. Parfois, il suffit simplement de demander.

Amour / Célibataire **

La roue tourne, mais pas forcément dans le bon sens. Ce lundi, vous aurez le sentiment d’effectuer un grand retour en arrière, direct à la case départ. Ce sera peut-être pour vous l’occasion de faire le point et de redéfinir ce dont vous avez besoin (attention, ce dont vous avez envie n’est pas forcément ce dont vous avez besoin).

Travail *

Le bateau coule et vous n’avez pas votre gilet de sauvetage. Vous avez suivi les autres aveuglément, et ce même si vous n’étiez pas d’accord avec la direction qu’ils avaient choisie d’emprunter. Mais le fait est que vous n’avez rien dit et c’est pour cela que la responsabilité des problèmes qui vous arrivent aujourd’hui vous incombe aussi.

Bien Être **

Vous faites tout pour gagner des minutes qui vous semblent précieuses. Si vous êtes dans un magasin, vous cherchez forcément la caisse la plus rapide. Si vous conduisez, vous avez tendance à appuyer sur le champignon pour arriver plus vite à votre destination. Vous marchez au chronomètre en permanence, mais prenez-vous le temps de vivre ?

