Horoscope du jour Poissons du lundi 15 février 2021

Amour / Couple ****

Après une période de trouble semée d’embuches, les liens qui vous unissent à votre moitié sont plus solides que jamais. La confiance est le point fort de votre couple et rien ne semble pouvoir ébranler vos sentiments. Vous avez trouvé la recette du bonheur, alors surtout, ne changez rien et soyez fidèle à vous-même.

Amour / Célibataire ****

L’amour est un grand coquin qui est longtemps resté hors de votre chemin, mais il se pourrait bien qu’aujourd’hui, lundi, le coup de foudre soit de la partie. Aussi ouvrez bien grands les yeux et soyez attentive pour ne pas rater les signes car ils seront peut-être subtils et il se pourrait bien que l’élu de votre cœur ne soit pas un grand séducteur, mais plutôt un grand timide.

Travail ****

Côté professionnel, vous aurez aussi une belle preuve de confiance. Votre hiérarchie vous donne les rennes et les pleins pouvoirs sur un tout nouveau projet ce qui n’a rien d’étonnant vues vos performances. Aussi n’hésitez pas à continuer à vous donner à cent pour cent pour ne pas les décevoir et prouver que vous l’avez amplement mérité.

Bien Être *****

Vous vous sentez d’attaque pour reprendre une activité sportive. C’est le moment idéal et une très bonne idée et pour votre corps et pour votre esprit, surtout que vous êtes au top de votre santé et que vous avez de l’énergie à revendre. Toutefois, si cela fait longtemps que vous n’avez pas pratiqué, ne mettez pas la barre trop haute tout de suite.

