Horoscope du jour Poissons du lundi 1 mars 2021

Amour / Couple *

Ce lundi sera quelque peu tendu avec l’élu de votre cœur. Vous n’arrivez pas à vous mettre d’accord et comme aucun de vous n’est prêt à céder, vous êtes dans une impasse. Il n’est pas encore trop tard pour faire marche arrière et vous dégager de ce mauvais pas. Revoyez vos options et cherchez une solution, pas chacun de votre côté, mais ensemble.

Amour / Célibataire *

Ce lundi, vous voyez tout en noir et vous avez la négative attitude. En bref, vous déprimez. Vous avez l’impression qu’autour de vous, tout le monde trouve l’amour, mais que votre tour ne viendra jamais. Ressaisissez-vous. Rien n’est tout blanc ou tout noir. La vie est faite de nuances et ce n’est pas en vous laissant aller que l’âme sœur vous allez rencontrer.

Travail **

Vous avez tendance à ne faire que le strict nécessaire et encore… Vous prenez du retard et vous faites du sur place. Même si certaines choses sont pénibles et désagréables, ce n’est pas ce genre d’attitude qui vous permettra d’avancer. Le travail d’aujourd’hui, ne le laissez pas pour demain. Reprenez-vous en main !

Bien Être **

En ce début de semaine, vous manquez cruellement d’énergie. Comment voulez-vous recharger vos batteries si vous ne dormez pas assez ? Peut-être devriez-vous vous coucher un peu plus tôt ce soir et éviter de vous laisser piéger par les écrans. Comme il l’est scientifiquement prouvé, les écrans c’est 1h30 de sommeil en moins et ce temps vous en avez besoin.

