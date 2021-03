Horoscope du jour Poissons du jeudi 18 mars 2021

Amour / Couple ****

Si vous regrettiez de n’avoir pas plus de temps à consacrer à votre couple, ce jeudi devrait vous permettre de vous retrouver. Vous aurez effectivement quelques minutes ou plus, rien que pour vous deux et l’élu de votre cœur va en profiter pour vous chouchouter. Les moments à deux sont tellement précieux à vos yeux que vous apprécierez chaque seconde passée à ses côtés.

Amour / Célibataire ****

Ce jeudi, vous décidez de laisser vos barrières tombées et de vous lancer tenter. Au niveau timing, c’est plutôt bien jouer, car Jupiter et Saturne favorisent ce jeudi les rapprochements avec les individus du sexe opposé. À vous de bien ouvrir les yeux pour ne pas passer à côté de celui qui pourrait changer votre vie et mettre un terme aux longues soirées passées seule dans votre lit.

Travail ****

Ce jeudi, vous trouvez enfin votre place ainsi que la stabilité qui vous faisait défaut. Vous avez résolu vos problèmes et c’est comme-ci les pièces du puzzle s’emboitaient enfin. Vous vous sentez accomplie. Si vous n’étiez jusqu’à présent qu’un bourgeon, vous avez éclos telle une fleur sous les rayons d’un soleil de printemps. Vous aimez ce que vous faites et ça se voit.

Bien Être ****

Comme dans votre vie tout semble aller pour le mieux, ce jeudi, vous décidez que c’est le bon moment d’éveiller votre esprit. Vous avez soif de connaissance et vous privilégiez les activités culturelles pendant votre temps libre. Mais attention à l’addiction « La culture c’est comme la confiture : plus on y goûte, plus on en prend ».

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :