Horoscope du jour Poissons du jeudi 18 février 2021

Karcher HDS 8/18-4 C

Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 8/18-4 C triphasé est le plus puissant de la gamme Compact. Il dispose d'un moteur électrique 4 pôles refroidi à l'eau et du mode eco!efficiency.MISE EN SERVICE KARCHER OFFERTE !*** PROMO KARCHER ***Du 1 février au 30 avril 2021, 100€ TTC remboursés en différé pour