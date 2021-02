Horoscope du jour Poissons du jeudi 11 février 2021

Amour / Couple ****

Vous pourriez être découragée de voir à quel point vous et votre aimé avez des caractères complètement opposés. Cela vous fera douter de la pérennité de votre relation. Pourtant vous oubliez une chose importante, les contraires s’attirent et ce n’est pas pour rien ! Vous êtes différents ? Et bien mieux vous vous complèterez !

Amour / Célibataire ****

Un collègue de travail vous fera de l’oeil mais vous aurez du mal à y croire. Vous avez toujours été de très bons amis mais vous n’aviez jamais imaginé que derrière ses tapes dans le dos pouvaient se cacher des intentions beaucoup plus ambigües… Mais vous savez parfois, le prince charmant se cache là où l’on ne s’y attend pas…

Travail **

Vous serez davantage occupée à écouter les potins croustillants du bureau qu’à traiter les dossiers qui s’y trouve… Mais en attendant, le travail ne se fera pas tout seul ! Et vous pourriez vous réveiller la nuit tombée avec un stock de scoop plein à rebord, sans même avoir commencé à mettre le nez dans votre labeur…

Bien Être ****

Aujourd’hui, un rien vous fera rire. Cela tombe très bien, c’est excellent pour la santé. Vous rirez de tout, avec tout le monde à vous en faire mal au ventre. Faites attention tout de même. Certains endroits ne sont pas propres au rire, par exemple… Le travail. Vos collègues s’amuseront de cette euphorie intempestive et n’hésiteront pas à l’entretenir tout au long de la journée !

