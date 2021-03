Horoscope du jour Poissons du dimanche 7 mars 2021

Amour / Couple **

Vent de panique du côté sentimental ! Les disputes sont récurrentes, vous n’arrivez plus à vous entendre. Vous voyez l’orage approcher à grands pas et ne savez pas comment le stopper. Peut-être est-il temps de laisser les braises de votre couple s’éteindre doucement. Une nouvelle rencontre finit de semer le chaos et pourrait bien précipiter la fin de cette relation devenue difficile.

Amour / Célibataire ***

Un week-end compliqué sur le plan amoureux. Vous avez beaucoup de mal à oublier le passé. Une relation aujourd’hui finie vous hante et vous avez bien du mal à passer à autre chose. Une personne que vous ne connaissez pas encore pourrait bien mettre fin à ce dilemme en vous ouvrant de nouvelles portes. Mais saurez-vous rester assez confiante pour les franchir ?

Loisir ****

Les distractions seront bienvenues. Vous ferez connaissance avec de nouvelles personnes qui vous feront découvrir des activités dont vous ne soupçonniez même pas l’intérêt. Saisissez toutes les occasions de sortir et de vous amuser, vous en avez besoin. Ce week-end, votre épanouissement personnel réside dans le divertissement ! Malgré tout, faites attention à votre brushing, il pourrait bien être mis à mal !

Social *****

Ce week-end, la famille sera centrale. C’est le moment de se faire bichonner par maman, conseiller par papa et de laisser mamie vous gaver comme une oie ! Vous prendrez peut-être quelques grammes, mais vous y gagnerez en tranquillité d’esprit. Le soir, comptez sur vos amis pour vous occuper, mais pensez à boire avec modération. Rouler sous la table, c’est pas très joli !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :