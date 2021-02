Horoscope du jour Poissons du dimanche 28 février 2021

Amour / Couple ****

Ce week-end, votre cher et tendre risque d’avoir du mal à vous suivre. Tantôt câline, tantôt tigresse, il ne saura plus où donner de la tête avec vous. Calmez-vous, il ne faudrait pas qu’il soit trop dérouté ! Et si vous preniez un peu de temps pour accorder vos violons ? Résultat : un week-end plein d’amour et une osmose complète en prime !

Amour / Célibataire ****

L’amour est partout, mais votre esprit est ailleurs. Attention à ne pas vous disperser inutilement sous peine de passer à côté de la perle rare ! Restez concentrée sur votre objectif, l’être aimé risque bien de pointer le bout de son nez. Mais si votre envie est à l’amusement, absolument rien ne vous empêche de courir plusieurs lièvres à la fois….

Loisir ****

Vous débordez d’énergie et vous vous sentez prête à battre des montagnes ! C’est peut-être le moment de découvrir de nouvelles activités. Accrobranches, ski nautique, paddle, faites votre choix ! Ce week-end, tout est possible. Et qui sait ? Vous allez peut-être vous trouver une nouvelle passion. Si vous êtes peu sportive, c’est le moment idéal pour multiplier les visites touristiques et culturelles.

Social ***

Week-end en demi-teinte sur ce plan. À force de vous voir passer en coup de vent, vos amis risquent de vite s’épuiser. Peut-être vaudrait-il mieux les éviter, sous peine de briser certaines amitiés. À moins que vos potes ne soient aussi dynamiques et motivés que vous. Auquel cas, le week-end s’annonce plein de rires et de bons moments passés ensemble !

Pour en savoir plus sur votre avenir, tirez les cartes avec Tarot Ana :