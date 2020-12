Horoscope du jour, mercredi 9 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler avec «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail se passera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 9 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le consulter à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui, votre grand courage et votre vigueur vous accompagneront et vous aideront à utiliser votre énorme énergie créatrice, ce qui motivera le plus vos actions et votre profession. C’est pourquoi vous remarquerez qu’il est très important d’utiliser votre capacité psychologique et intuitive pour tout ce que vous faites. Votre sensibilité et votre responsabilité vous aideront dans vos relations avec les personnes que vous faites aujourd’hui.

Amour: Aujourd’hui, vous brillez pour votre grande expression parlée et écrite; ce qui vous aidera beaucoup dans vos relations avec vos proches et surtout avec votre partenaire et vos amis proches.

Emploi: Aujourd’hui, votre esprit novateur et vos idées avant-gardistes seront très importants pour vous de les réaliser et commencer à les utiliser avec plus de véhémence. Ce sera une belle journée pour vous.

Changements: Votre délicatesse vous aidera à rendre votre destination positive et aussi agréable. Alors laissez-vous aller et profitez des bienfaits qui vous accompagneront. Plus d’informations…

TAUREAU

Aujourd’hui votre talent artistique et votre grande sensibilité vous aideront dans toutes les actions que vous entreprenez. Méfiez-vous des éventuelles réactions imprévues et montrant un tempérament extrême ou instable. Vous aurez de la chance si vous utilisez votre analyse approfondie de toutes les situations auxquelles vous êtes confronté ce jour-là. Alors gardez votre attention.

Amour: Aujourd’hui, vous ne voulez pas vous exposer plus que nécessaire. Et vous préférez être seul et méditer si vous voulez avoir une vie en compagnie ou continuer de manière individuelle.

Emploi: Votre grande sensibilité vous demande de savoir discerner entre ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. Et ainsi vous pouvez distinguer ce qui est bon pour vous de continuer dans votre vie d’une manière plus calme et plus confiante.

Changements: Prenez soin de votre santé et de votre bien-être physique et émotionnel. Il est important de laisser derrière vous des attitudes qui ne vous servent plus dans votre vie et qui ne font que vous blesser. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, votre langue sera votre grand outil principal, et votre art de l’utiliser sera à son apogée. En dehors de cela, vous aurez également un esprit brillant qui vous aidera à savoir ce que vous devez faire à tout moment. Vous aurez également une grande vitalité qui vous accompagnera tout au long de la journée. Et vous pouvez aider les personnes qui ont besoin de vous et qui sont autour de vous.

Amour: Aujourd’hui votre pragmatisme et votre grande connaissance des motivations internes des autres vous aideront beaucoup dans votre façon de vous engager et de savoir quelles démarches prendre.

Emploi: Utilisez votre intensité et votre façon d’être agréable, car elles vous aideront à réaliser ce que vous voulez accomplir dans vos affaires et dans votre profession. La chance est de votre côté.

Changements: Vous devez prendre soin de vous et vous reposer le temps nécessaire. Le corps vous dira quand vous avez besoin de vous détendre et quand vous pouvez faire le plus d’efforts, alors combinez les deux. Plus d’informations…

CANCER

Aujourd’hui sera une journée pour montrer vos qualités de responsabilité et surtout de sérénité; et aussi avec la vertu de patience et de pragmatisme. Puisque vous pouvez tout capturer de manière calme et très consolidée. Alors profitez-en et profitez de tout ce que vous faites, de cette façon spéciale de le faire.

Amour: Vous devez utiliser votre côté le plus généreux et le plus amical. Et avec cela, vous verrez que vous obtenez de nombreux moments de bonheur et très agréables. Vous pouvez obtenir que tout soit harmonieux.

Emploi: Votre grand caractère et votre force d’aujourd’hui se réuniront pour que vous obteniez les meilleurs résultats dans vos professions. Alors profitez et réalisez tout de manière agréable et joyeuse.

Changements: Vous devez assurer votre confiance et la stabilité que vous recherchez depuis longtemps. Et vous l’obtiendrez d’une manière gentille et calme. Ce sera plus facile que prévu. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous remarquerez que les défis augmentent votre estime et la façon dont vous les affrontez; puisque vous mettrez votre intelligence et votre manière d’apprendre pour les éviter de fonctionner. Vous avez une grande aide dans votre façon de voir la réalité et la fantaisie, ce qui facilitera tout ce que vous faites d’une manière plus simple et très réussie. C’est pourquoi vous suivrez votre instinct.

Amour: Aujourd’hui, vous remarquerez un lien fort avec votre père. Et même s’il n’est pas là, vous réaliserez tout ce qu’il vous a appris et les valeurs que vous avez apprises de lui et sa façon de se comporter.

Emploi: Si vous suivez les consignes qui marquent votre destin aujourd’hui, vous vous rendrez compte que vous avez beaucoup de chance et qu’il vous en coûte également peu de réaliser votre travail. Votre sympathie vous ouvrira les portes de nombreuses actions.

Changements: Les contacts que vous avez aujourd’hui avec d’autres personnes seront favorisés, car ils seront très importants dans tout ce que vous faites; et leurs opinions vous aideront dans votre profession. Plus d’informations…

VIERGE

Aujourd’hui, votre discernement sera très marqué et avec cela vous vous sentirez comme une personne privilégiée. Puisque vous pouvez donner vie à votre intellect et vous garder alerte dans tout ce que vous avez à faire. Alors gardez votre attention à tout moment et apprenez à faire la distinction entre ce qui est réel et ce qui n’est que imagination et rêves.

Amour: Évitez de dramatiser autant tout ce qui se passe, et ne vous concentrez pas uniquement sur vous-même, car vous savez déjà que chacun a son monde et ses moments les plus doux et d’autres plus difficiles, alors faites attention.

Emploi: Aujourd’hui vous évoluerez entre deux extrêmes, le sensible et celui qui évite par tous les moyens d’entrer dans des émotions qui ne font que compliquer tout de manière difficile et tout déformer.

Changements: Vous devrez analyser avec beaucoup d’attention et de perspicacité comment vous pouvez atteindre la stabilité pour ressentir plus de sécurité et de confiance. Ce sera un grand pas en ces temps difficiles. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui, votre grand défi sera d’apprendre à utiliser vos compétences de la manière la plus productive. Et même si vous utilisez votre grande force énergétique, évitez de passer de la nuit au jour, car il vous sera difficile de rester calme, si le comportement des autres est difficile et / ou désaccordé. Alors restez calme et agissez prudemment.

Amour: Vous devez vous baser sur l’amour qui est toujours celui qui vous émeut dans le monde émotionnel, et il sera donc plus facile de trouver la bonne façon de se comporter. Votre responsabilité et votre sérénité seront également des vertus importantes.

Emploi: Vous devez utiliser toute votre connaissance du passé et votre grande expérience qui vous aide à savoir à tout moment ce qui se passe. De cette façon, tout sera plus facile.

Changements: Votre principal sentiment d’affection que vous offrez et votre sympathie seront les grandes qualités que vous devrez montrer de manière active pour vous sentir en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Plus d’informations…

SCORPION

Aujourd’hui, vous pouvez utiliser votre sensibilité et votre gentillesse de manière très efficace. Vous avez de la chance car vous pourrez utiliser vos cadeaux les plus magnanimes et cela vous aidera beaucoup à tout faire dans un environnement d’harmonie et dans lequel vous pourrez vous sentir de manière plus émotionnelle, afin que vous puissiez apprécier la vie d’une manière différente.

Amour: Vous remarquerez une grande vitalité et aussi une grande force créative, et d’autre part aussi beaucoup de passion, qui vous aideront à nouer des relations heureuses et agréables. Alors profitez.

Emploi: Votre grande force mentale de concentration vous aidera à surmonter tous les défis qui peuvent survenir aujourd’hui. Alors stabilisez vos préférences et ne rêvez pas d’irréalités.

Changements: Vous devrez traiter des sujets inachevés d’il y a longtemps. Alors «Mettez-vous au travail» et débarrassez-vous de tout ce poids mental et émotionnel qui ne vous laisse pas vous reposer. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui, votre grand défi sera d’apprendre à utiliser votre patience et votre côté le plus responsable, à éviter la précipitation et tout ce qui vous oblige à mener des actions de manière plus précipitée. Et d’un autre côté, n’oubliez pas votre façon d’être optimiste et amusant, car de cette façon c’est beaucoup plus facile et vous apprécierez davantage tout ce que vous faites.

Amour: Aujourd’hui vous vous déplacerez avec un esprit plus agréable et qui recherche le consensus, ce sera donc une journée très agréable pour vivre des moments chanceux. Mettez-vous à la place de votre partenaire et tout sera plus facile.

Emploi: Vous devez écouter votre esprit supérieur pour vous guider de manière plus simple et pouvoir profiter de vos dons et de ceux des autres personnes avec lesquelles vous travaillez.

Changements: Vous devez organiser vos projets et traiter avec des amis proches avec beaucoup de soin, pour que tout se passe de manière favorable et joyeuse. Ne laissez pas les mauvais rouleaux. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui, vous avez une combinaison très encourageante pour vous sentir équilibré et pouvoir rythmer vos actions calmement et en même temps de manière joyeuse et intense. Ce qui vous donne la possibilité de prêter attention de manière plus calme à tout ce que vous devez affronter de manière plus prudente et efficace.

Amour: Aujourd’hui est un jour où vos engagements seront sincères. Et c’est pourquoi c’est un jour de chance, que ce soit entre amis et / ou avec votre partenaire. Alors profitez de tout ce que vous organisez pour cette journée.

Emploi: Vous pouvez tout faire de manière plus calme et plus efficace. En même temps, cela se fait également de manière agréable et en profitant de chaque instant et de chaque fait accompli.

Changements: Vos amitiés d’aujourd’hui seront très importantes car vous maintenez ce lien de fidélité avec elles au fil des ans. Alors profitez des moments que vous êtes en compagnie. Plus d’informations…

VERSEAU

Aujourd’hui, votre grande force et votre énergie efficace seront très saines pour vous sentir de bonne humeur et désireux de faire différentes activités auxquelles vous devez prêter attention. Vous pensez peut-être que vous devez aider d’autres personnes et prendre soin d’elles. Ce sera très enrichissant et vous vous sentirez très utile. Ce qui vous complétera et vous fera vous remplir de plénitude.

Amour: Aujourd’hui, vous pouvez planifier cette journée entière de manière agréable et joyeuse. La façon dont vous donnez votre affection sera la grande clé pour que votre amour arrive d’une manière vraie et réelle.

Emploi: Aujourd’hui, votre sympathie et votre caractère agréable vous feront montrer aux autres que votre grand cœur est toujours prêt à aider les autres. Et cela vous fait vous sentir très utile.

Changements: Vous remarquerez que votre intensité à apprendre de nouvelles connaissances augmentera aujourd’hui d’une manière prodigieuse. Qu’est-ce qui vous aidera dans le travail que vous faites tout au long de la journée. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui, vous sentirez que vous devez montrer votre grand amour pour les autres. Et cela vous remplit et vous fait vous sentir très rassasié. C’est pourquoi votre grande responsabilité dans le maintien d’un environnement vivant et joyeux vous aidera à servir les autres et à remarquer en même temps que tout autour de vous devient plus harmonieux, puisque votre cœur est dans tout ce que vous faites et dans tout. que donnez-vous

Amour: En ce jour, vous mettrez tout votre soutien pour vous rapprocher de la personne que vous aimez. Et quand vous insistez, vous le faites de manière non équivoque et très spéciale. Vous êtes donc assuré du succès.

Emploi: Aujourd’hui votre grande sérénité et votre pragmatisme vous permettront de vous sentir dans un environnement très agréable pour pouvoir bouger à l’aise et tout faire avec beaucoup de plaisir et de confort.

Changements: C’est une journée pour vous valoriser comme vous le méritez vraiment. Et pour cela, vous devez également vous récompenser d’une manière spéciale. Alors célébrez-le et profitez au maximum de votre temps pour vous-même. Plus d’informations…