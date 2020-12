Horoscope du jour, mardi 22 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail se passera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 22 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le consulter à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui, vous êtes dans un moment où vous vous trouvez de bonne humeur et en même temps accompagné d’une bonne disposition envers les autres; qui favorise les relations et les transactions. Il est conseillé de tout planifier calmement et patiemment. Évitez de couvrir trop de tâches car le résultat sera contre-productif.

Amour: Votre grand magnétisme et votre facilité d’élocution attireront vers vous, les personnes dont vous avez besoin à ce moment de votre vie. Alors la fortune vous imprègne de ses primes.

Emploi: Vous devez faire preuve d’une plus grande tranquillité, car votre grande ambition, vous met parfois dans certains obstacles, afin que vous meniez toutes vos affaires de manière plus pratique et bénéfique pour tous.

Changements: Aujourd’hui, vous aurez une grande facilité de communication, ce qui vous surprendra également. Vos idées couleront de manière très ingénieuse. Et ce sera très fructueux et admirable. Plus d’informations…

TAUREAU

Aujourd’hui, vous devez apprendre à défendre vos points de vue et vos valeurs. Vous devez également prendre soin de vos intérêts pour ne pas vous perdre dans l’enchevêtrement émotionnel que la journée vous présentera. Vous devez suivre votre propre instinct et votre gentillesse, qui est celle qui vous aide le plus, pour être clair sur la voie à suivre et ce qu’il faut faire à tout moment.

Amour: Cette journée est à un moment où tout semble se compliquer et vous ne savez pas comment descendre de cette roue sans avoir trop de bleus. Vous devez passer par un changement radical et vous passerez à travers tout cela.

Emploi: En ce jour, vous êtes à un moment où tout semble se compliquer et vous ne savez pas comment descendre de cette roue sans avoir trop de bleus. Vous devez passer par un changement radical et vous passerez à travers tout cela.

Changements: Aujourd’hui, vous vous rendrez compte que la stabilité et l’économie sont deux problèmes qui planent toujours au-dessus de votre tête. Mais aujourd’hui, vous le ressentirez plus fortement. Alors consacrez-vous pour l’obtenir. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, votre esprit sera très rapide, mais vous devez contenir vos réponses, car parfois vous perdez l’objectivité, car vous ne les passez pas à travers le filtre de la raison. Votre volonté sera très puissante et vous aidera dans toutes les actions que vous entreprenez aujourd’hui. Vous ressentirez la grande influence que vous avez sur les autres; Profitez-en pour les aider et les rendre plus heureux.

Amour: Vous sentirez que les autres se sentiront à l’aise en votre présence. Vous devez essayer de trouver un équilibre entre le bien-être que vous souhaitez offrir aux autres et celui que vous obtenez.

Emploi: On remarquera que vous êtes infatigable dans vos occupations. Mais vous devriez pouvoir transformer la façon dont vous percevez votre environnement et la façon dont vous faites tout, pour avoir plus de temps pour vous.

Changements: Le renouveau dont votre vie a besoin doit se faire dans votre propre personnalité et dans la manière dont les autres vous ressentent et reçoivent vos idées et vos pensées. Plus d’informations…

CANCER

Aujourd’hui est un jour où vous devez compter sur votre pouvoir et la capacité de mener vos affaires de l’avant avec une grande puissance. Et aussi dans l’utilisation de votre façon d’être gentil et aimant. Vous devez porter une attention particulière aux rencontres ou aux conversations avec la famille et le couple, car des étincelles pourraient voler si vous ne vous débrouillez pas bien.

Amour: Aujourd’hui, vous devez montrer votre profil le plus attrayant et le plus magnanime aux proches et / ou à votre partenaire; car de cette façon, il vous sera beaucoup plus facile d’obtenir ce que vous voulez.

Emploi: Vous devez être ferme pour obtenir le respect des autres. Et aussi votre intensité et votre dévouement vous aideront d’une manière prodigieuse à atteindre les résultats que vous attendez.

Changements: Ce sera une journée pour vous de renforcer les liens qui vous lient à ceux que vous aimez. Et ainsi vous éviterez d’avoir à vous expliquer plus tard, à cause d’un caractère trop sec. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous pourrez canaliser votre grand intellect et votre abondante vitalité physique de manière adéquate; qui vous aidera à donner le meilleur de vous-même, dans tous les aspects qui ont votre empreinte. Vous vous déplacerez avec beaucoup de prudence et d’engagement pour mener à bien vos initiatives. Votre grande originalité se démarquera beaucoup, et elle servira à donner une touche différente à vos créations.

Amour: Vous sentirez que vous avez un engagement dans vos relations et que vous ne devez pas vous laisser emporter uniquement par ce que vous voulez. Il est donc préférable de s’entendre avec votre partenaire et / ou vos proches pour conclure des accords.

Emploi: Votre principal défi sera de réussir à aider les autres, mais avec une limite; car sinon vous fournissez toujours vos services, et ceux-ci n’auront pas de fin.

Changements: Vos projets doivent être réalisés chaque fois que vous le pouvez dans une atmosphère d’harmonie et de calme; de cette façon, ils seront beaucoup plus efficaces et vous pourrez les faire progresser. Plus d’informations…

VIERGE

Aujourd’hui, vous prendrez en compte le sens de la vie. Et vous devez bien combiner la façon dont vous ressentez et dont vous exécutez les pensées qui surgissent dans votre esprit. Votre grand dévouement envers les autres sera très bien accueilli et vous remarquerez la gratitude des personnes qui reçoivent toutes ces manifestations. Et cela vous rendra très heureux.

Amour: Vous avez besoin de beaucoup de précision et de persévérance pour montrer votre affection et en même temps être une personne stable et coordonnée. Ne vous inquiétez pas excessivement et suivez l’environnement.

Emploi: Vous passerez une journée très réussie et complète, car vous serez au courant de tout, d’une manière incroyable, comme si vous aviez un radar qui voit tout et ressent tout.

Changements: Vous pouvez prendre soin de percevoir ce qui est vraiment important pour vous dans cette vie. Et de quelle manière voulez-vous vivre et profiter, à partir de maintenant. Vous devez stabiliser vos bases. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui, votre optimisme vous aidera beaucoup, ainsi que la façon de vous adresser et de prendre en compte toutes les personnes de manière égale. Cela vous donnera une appréciation différente de la vie. Et cela vous aidera à rencontrer de nombreuses personnes, à qui vous offrirez votre soutien et votre sympathie de manière désintéressée. Et tout cela vous fera vous sentir très bien, car vous vous sentirez pleinement.

Amour: Aujourd’hui vous devrez garder le pouls avec vous, apprendre à différencier dans votre vie ce que vous donnez aux autres; et comment vous prenez soin de vous. Puisqu’il est très important que vous vous sentiez bien et détendu.

Emploi: Vous devrez vous laisser emporter par votre propre intuition et par vos pulsions naturelles. Puisque les deux vous donneront la ligne directrice que vous devez suivre pour bien faire les choses à tout moment.

Changements: Vous avez besoin d’une tournure radicale quand il s’agit de ce que vous appréciez dans cette vie. Et lorsque vous réaliserez ce qui est vraiment important, ce sera lorsque vous aurez atteint votre évolution d’une manière formidable. Plus d’informations…

SCORPION

Aujourd’hui, vous réaliserez votre grande profondeur émotionnelle. Et de la manière dont vous devriez guérir vos blessures passées, vous sentir plus en harmonie et en joie avec la vie. Chacun a son chemin et sa mission. Et vous devriez lutter pour le vôtre; puisque de cette façon, vous ressentirez plus de bonheur et d’épanouissement. Et si vous devez transformer quelque chose en vous-même, faites-le.

Amour: Vous sentirez que tout ce que vous faites pour l’union et la réconciliation sera très efficace pour vous deux. Et vous pouvez également vous sentir plus uni et comprendre la vision de chacun.

Emploi: Votre productivité sera optimale car vous l’intègrerez non seulement dans votre énergie quotidienne, puisque vous pourrez vous connecter avec la caractéristique d’être une personne qui porte ses fruits dans toutes vos actions.

Changements: Ce jour-là, les autres apprécieront vos progrès, à condition que vous les reconnaissiez également auparavant. Car sinon, on remarquera que vous ne croirez pas à 100% ce que les autres pensent. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui sera une journée où vous remarquerez que votre enthousiasme augmente beaucoup avant tous les nouveaux projets que vous avez dans votre vie. Cela vous aidera à être en mesure de porter l’attention nécessaire à ceux qui vous intéressent vraiment; car tout à coup vous ne pourrez pas les réaliser. Essayez donc de choisir parmi celles qui correspondent le plus à votre personnalité et à vos goûts.

Amour: Aujourd’hui, vous aimerez affirmer votre présence. Et cela est très important dans votre évolution et dans votre maturité. Alors utilisez vos qualités d’honnêteté et de gentillesse, et tout fonctionnera.

Emploi: Aujourd’hui, vous devez faire attention à vos pensées, car elles deviendront vos sentiments. Et s’ils ne sont pas satisfaisants, la journée sera difficile et un peu compliquée.

Changements: L’essentiel sera que vous puissiez pénétrer profondément les gens et offrir le meilleur de vous-même. De cette façon, vous atteindrez davantage le cœur des autres, et ils ne pourront rien vous reprocher. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui, vous devez garder votre force et votre volonté sur la même longueur d’onde. Être capable de faire face aux multiples situations qui se présenteront tout au long de la journée. Vous devez affronter vos propres peurs profondes, vous sentir plus en sécurité et plus confiant dans la vie et dans vos actions. Et vous pourrez également vous valoriser davantage.

Amour: Aujourd’hui, vous devriez apprendre à avoir des relations équilibrées et constantes, dans lesquelles il n’y a pas de hauts et de bas émotionnels ou enfantins; dans lequel chacun pense être sous-évalué.

Emploi: Si vous prenez en compte le temps que vous y consacrez et vos immenses capacités en termes de profession; il ne faut pas sous-estimer vos performances, tout sera donc plus agréable et efficace.

Changements: Aujourd’hui est un jour où vous devez équilibrer le temps que vous passez avec les autres et le temps que vous vous réservez. Parce que vous devez également prendre soin de vous, vous reposer et / ou faire vos activités préférées. Plus d’informations…

VERSEAU

Aujourd’hui sera une journée où votre originalité et votre intellect chanceux vous aideront à savoir quelle voie choisir et ce que vous devez faire dans vos performances. C’est un moment où vous remarquerez que vous devez prendre soin de quelqu’un qui a besoin de votre attention et de votre affection. Alors organisez-vous pour pouvoir tout faire avec soin.

Amour: Aujourd’hui sera une journée un peu difficile à cause de votre sarcasme. Faites donc attention à éviter que vos paroles ne causent du tort à d’autres personnes. Essayez d’agir consciencieusement.

Emploi: Vous devriez éviter d’être une personne trop agressive parce que vous essayez d’obtenir une amélioration dans votre travail. Pensez que si vous coulez, il vous sera plus facile de recevoir votre promotion; mais ne le forcez pas.

Changements: Vous devrez être une personne gentille et agréable, et renouveler l’ensemble de vos performances; vous pourrez ainsi mieux vous intégrer aux autres. Et vous ressentirez plus d’approbation. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui sera une journée où vous devrez affronter les situations de manière harmonieuse et très enthousiaste. Et surtout très perspicace; pour pouvoir obtenir les informations précises dont vous avez besoin des autres; et ainsi éviter les complications et les malentendus, dus au peu d’attention à ce qui est latent dans l’environnement.

Amour: Aujourd’hui, laissez-vous emporter par votre côté le plus tendre, et ainsi vous éviterez les collisions frontales ou les différences dues à des erreurs d’encombrement ou des bagatelles, qui seront à l’ordre du jour.

Emploi: Vous devez équilibrer l’effort et la persévérance avec la joie et la sympathie personnelle. De cette façon, ce sera une journée plus simple et aussi animée que vous le souhaitez.

Changements: C’est une journée où vous devez marcher avec les pieds de plomb, principalement dans tout ce qui touche à la maison et / ou à la famille. Alors portez une attention et une attention particulière. Plus d’informations…