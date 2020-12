Horoscope du jour, mardi 15 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler avec «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Votre travail se déroulera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 15 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le consulter à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui, votre esprit fluide et innovant aura le désir d’initier de nouveaux sujets et actions liés à l’actualité et à la liberté d’expression. Vous pouvez démarrer une série d’événements qui ne laisseront personne indifférent. C’est le moment de profiter de votre forme d’expression, car vous communiquerez d’une manière différente et plus profonde.

Amour: Votre grande sensibilité et votre capacité à communiquer, raviront les autres, et particulièrement vos proches et / ou votre partenaire. Alors saisissez le moment pour cela.

Emploi: En ce jour, vous devez vous assurer que l’environnement avec les autres est agréable et qu’il y a un bon consensus, pour parvenir à l’unification des idées et au travail commun.

Changements: Vous devez avoir une grande détermination pour faire en sorte que l’harmonie entre les personnes que vous rencontrez normalement soit agréable et se remarque dans les vibrations de l’environnement. Plus d’informations…

TAUREAU

Aujourd’hui vous avez devant vous un large éventail de possibilités et vous pouvez surtout profiter, de la sérénité et de la responsabilité, avant tout. Et aussi votre équilibre vous aidera à vous approfondir d’abord; et plus tard aussi dans les autres. Vous sentirez que votre estime de soi augmente, et c’est la chose la plus importante dans ces moments.

Amour: Aujourd’hui, vous devrez vous soutenir dans votre manière d’être réaliste; Évitez d’aller aux extrêmes et de ne pas savoir comment regarder de manière naturelle et vraie ce qui se passe autour de vous.

Emploi: Vous sentirez que vous aimez prendre soin des autres, mais à votre manière et de manière personnelle et indépendante. Vous n’aimez pas les règles. Et vous devez équilibrer ce sentiment de fierté et d’acceptation.

Changements: Aujourd’hui, vous vous rendrez compte que vous êtes toujours à la recherche de situations compliquées et difficiles à mettre à l’épreuve; mais c’est pourquoi ils se terminent généralement de manière inattendue et sans atteindre ce que vous recherchiez. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, vous devrez être sûr que vos choix sont réalistes. Et que vous pouvez relever n’importe quel défi avec votre grande imagination et votre incroyable capacité à gérer les idées et les mots. Votre grande puissance et votre brillance seront dans votre façon de vous exprimer aux autres; qui vous aidera de manière très variée et large.

Amour: Votre responsabilité et votre capacité à aider les autres à être heureux vous aideront beaucoup ce jour-là. Et vous ressentirez une très grande affinité pour tout ce que vous accomplissez.

Emploi: Votre profondeur et votre observation vous aideront de manière très précise dans tout ce que vous proposez. Le secret de vos performances sera que vous aurez confiance et sécurité dans ce que vous faites.

Changements: Votre façon de vous relier et de communiquer sera assez émotionnelle et sensible; qui peut vous aider à parcourir le monde aujourd’hui, en fonction de vos perceptions subtiles. Plus d’informations…

CANCER

Aujourd’hui est un jour où vous ressentirez de nombreux désirs de liberté et d’élargissement de vos idées. D’autres remarqueront que vous êtes d’une manière différente et que vous vous démarquez devant tout le monde, avec un éclat particulier. Vous attirerez les autres comme si vous aviez une grande luminosité. Et votre manière d’être agréable vous aidera également beaucoup à y parvenir et à ressentir beaucoup de bonheur.

Amour: Aujourd’hui, si vous maîtrisez vos pulsions et votre monde émotionnel, vous pouvez être une bonne compagnie, grâce à votre générosité et à la grande psychologie et intuition que vous aurez ce jour-là.

Emploi: Avec votre ingéniosité et votre persévérance, vous serez en mesure de faire en sorte que tout se passe bien ce jour-là. Et vous aurez également de bonnes idées que vous pourrez développer activement.

Changements: Ce sera une journée pleine d’événements imprévus, et grâce à eux, vous pourrez rationaliser certaines questions dont vous aviez besoin pour démarrer ou leur donner une issue, afin de résoudre les problèmes en retard. Plus d’informations…

Lion

Aujourd’hui, vous faites face à une journée assez équilibrée et dans laquelle vous êtes accompagné par la grande vitalité puissante de votre signe. Vous serez en mesure de réaliser des actions liées à des accords et des offres favorables pour de nombreuses personnes. Plus vous en bénéficierez, plus ce sera fructueux. Il serait souhaitable d’aller au plus profond de vous-même pour mieux vous connaître.

Amour: C’est une journée pour se sentir bien dans sa peau et pour commencer une recherche intérieure qui vous aide à vous sentir plus à l’aise dans vos connaissances et dans la manière dont vous pouvez aider les autres.

Emploi: Votre gentillesse et votre «bon travail» vous conduiront à réaliser tout ce que vous voulez, puisque vous avez consacré du temps et de l’organisation à toutes vos tâches. Il suffit donc de profiter.

Changements: Vous ferez un virage à 180 degrés dans votre personnalité; puisque vous vous rendez compte que petit à petit, vos valeurs et votre façon de penser changent et vous assurent une plus grande positivité. Plus d’informations…

VIERGE

Aujourd’hui, vous vous sentirez dans une nouvelle ère plus ouverte et plus sincère. Vous remarquerez que les autres se sentent à l’aise avec vous. Et que vous pouvez aider à résoudre de nombreux problèmes, les vôtres et les autres. Et c’est ce qui vous donne le plus de satisfaction. Alors profitez-en et profitez de votre journée spéciale. Votre intuition sera très marquée dans tout ce que vous faites.

Amour: Vous devrez prendre des décisions importantes et en même temps vous laisser emporter par votre cœur, en elles. Et de cette façon, vous sentirez que tout ce qui se passe autour de vous semble être de bon augure.

Emploi: Vous passerez une journée très réussie et complète, car vous serez au courant de tout, d’une manière incroyable, comme si vous aviez un radar qui voit tout et ressent tout.

Changements: Ce sera un moment opportun pour vous consacrer à la résolution de problèmes du passé qui ont été catalogués et dont vous vous souvenez aujourd’hui. Il est donc important que vous les abandonniez une fois pour toutes. Votre façon de coopérer avec les autres et de vous sentir heureux sera deux clés très importantes en ce jour. Vous pouvez résoudre les problèmes passés avec la mère. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui, vous devrez équilibrer votre mission caritative avec la grande énergie dont vous disposez pour cette journée. Puisqu’il peut être utilisé pour un nombre infini d’actions différentes. Votre façon de coopérer avec les autres et de vous sentir heureux sera deux clés très importantes en ce jour. Vous pouvez résoudre les problèmes du passé avec la mère, en les intégrant d’une manière différente.

Amour: Aujourd’hui, il vous sera difficile de prendre certaines décisions; puisque vous ressentirez de grandes impulsions dans deux extrêmes opposés, et vous devrez choisir l’un des deux. votre caractère cordial et amical sera essentiel.

Emploi: Vous remarquerez aujourd’hui que votre grâce naturelle et votre éclat particulier vous distinguent des autres. Vous vous sentirez plus en sécurité et en confiance dans les actions que vous devez entreprendre.

Changements: Tout ce que vous faites devra être soutenu par la sécurité de ce qui est fait pour que tout fonctionne comme prévu. C’est pourquoi la fortune vous aidera. Plus d’informations…

SCORPION

Aujourd’hui, le plus important sera l’intensité de votre générosité et la manière agréable que vous avez de vous comporter avec toutes les personnes que vous rencontrez. Votre sens du devoir et votre responsabilité vous feront atteindre des postes très élevés. et aujourd’hui, vous serez en mesure de faire un grand saut dans tout votre travail et ce que vous faites.

Amour: Ce sera une journée très différente où vous serez très préoccupé par le bien-être de votre partenaire. Et cela entraînera un grand prix puisque ce que vous aimez le plus, c’est qu’ils vous écoutent et qu’ils vous acceptent tel que vous êtes.

Emploi: Vous avez tout pour vous: votre vitalité, votre intelligence et surtout votre volonté. Ce qui veut dire qu’aujourd’hui tout sera brodé. et vous vous sentirez très chanceux et très reconnaissant dans votre vie.

Changements: Ce jour-là, vous devez sortir de votre coquille et pouvoir vous entendre avec les autres. Cela signifie que vous devez ouvrir votre cercle d’amis. Et ce sera très bon pour votre esprit. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui sera une journée très spéciale où vous pourrez projeter toute votre aide à d’autres personnes qui en ont besoin; de cette façon, vous pouvez les aider à mieux se connaître. Vous aussi, vous avez atteint un moment où, en réfléchissant et en vous intériorisant, vous connaîtrez différents aspects de la vie que vous ne pensiez pas exister. C’est parce que vous avez appris à connaître d’autres plans d’existence.

Amour: Aujourd’hui, vous aimerez promouvoir la paix et l’harmonie. L’environnement qui en résultera sera bénéfique et très réussi pour pouvoir vivre une journée très agréable et en profiter avec bonheur.

Emploi: Aujourd’hui, vous pouvez projeter votre grand dynamisme, en particulier votre halo intérieur, qui sera très lumineux et puissant. Votre bonté fera grandir tous les succès que vous avez dans vos actions.

Changements: Vous devrez projeter tout votre idéalisme et ces aspirations à la liberté qui vous font voler et voyager à la fois dans les rêves et dans votre réalité de manière merveilleuse. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui, vous aurez une grande profondeur, en particulier un dévouement énorme dans toutes les tâches dont vous êtes en charge. C’est pourquoi c’est une bonne journée pour aborder des questions importantes et pour lesquelles vous avez besoin de plus d’attention et de plus de dynamisme que les autres jours. Développez la patience et gardez vos principes avant tout.

Amour: Aujourd’hui vous aurez une prédisposition très amicale et une intensité qui approfondira les relations que vous entretenez. C’est pourquoi tout ce que vous devez clarifier sera très bénéfique.

Emploi: Tant que vous conserverez votre dynamisme et votre façon d’être agréable, tout ce que vous faites sera beaucoup plus facile. Puisque vous ne vous impliquerez pas dans des affaires louches ou qui ne vous intéressent pas du tout.

Changements: Aujourd’hui est une journée où vous devrez donner la valeur que chaque personne mérite et chaque projection que vous faites dans votre vie. Ne vous y trompez pas, il y en a qui n’en valent pas la peine. Plus d’informations…

VERSEAU

Aujourd’hui sera un jour spécial dans votre vie; puisque vous devrez affronter vos ombres les plus sombres; ces peurs profondément enracinées et ce que vous devez mettre en lumière pour les guérir complètement. Votre courage et votre désir de liberté ont besoin de vous pour mettre tout cela à flot. Parce que plus tard, vous sentirez que la vie est beaucoup plus fluide et agréable.

Amour: Aujourd’hui sera une journée dynamique et renouvelée; cela vous aidera à faire des confidences et à vous sentir à l’aise avec vos proches; et surtout avec le partenaire.

Emploi: Votre grande fluidité et votre façon de travailler vous aideront beaucoup en cette journée un peu compliquée. Mais comme vous aimez les défis, vous saurez tout faire avancer.

Changements: Vous devrez faire appel à votre grande créativité et à la manière individuelle dont vous avez à tout faire. Depuis en mettant un peu de sensibilité et d’affection tout sera parfait. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui, vous remarquerez que votre façon de penser est en train de changer et que vous voulez vous transformer non seulement vous-même mais aussi les autres. N’oubliez pas que vous devrez d’abord le faire avec vous-même, car ainsi votre vision sera plus réaliste et tout ce qui existe autour de vous changera. Il semblera que vous avez mis de nouvelles lunettes avec lesquelles tout ce que vous voyez sera plus net.

Amour: Aujourd’hui, vous passerez une journée très harmonieuse et émouvante. Alors profitez-en pour vous détendre et passer des moments où vous pourrez profiter de vos proches et surtout de votre partenaire.

Emploi: Vous avez besoin de confiance, de beaucoup de volonté et de joie dans toutes vos actions. N’oubliez pas que l’esprit joyeux et votre sympathie sont les meilleurs outils pour obtenir ce que vous voulez.

Changements: C’est le moment idéal pour prendre soin de votre bien-être physique et émotionnel. La santé est la chose la plus importante et la base de votre stabilité sur laquelle tout le reste tourne. Plus d’informations…