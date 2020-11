Horoscope du jour, lundi 30 novembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail se passera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 30 novembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le consulter à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

Aujourd’hui sera un jour où la fortune vous sourira, principalement dans le domaine créatif, dans votre idéalisme et votre vitalité. Vous aurez une plus grande facilité d’élocution et de relations interpersonnelles, ce qui vous aidera dans tout ce que vous avez à faire aujourd’hui. Vos meilleures initiatives viendront d’actions que vous avez faites dans le passé avec d’autres personnes, et qui maintenant vous aideront à récolter les fruits.

Amour: Aujourd’hui, vous remarquerez que votre grande séquence romantique et un peu plus sensible assombrira la réalité. Et peut-être que vous êtes dans un nuage rose; Mais c’est positif pour l’instant si vous voulez que la relation soit romantique.

Emploi: Votre plus grande importance sera utilisée dans les transactions que vous effectuez et qui sont liées aux accords économiques que vous pouvez organiser ce jour-là. Faites très attention.



Changements: Aujourd’hui, vous devez vous connaître à fond. Et cela sera possible si vous vous ouvrez à d’autres réalités qui vous sont proches et qui vous aideront à percevoir des aspects de votre conscience dont vous ignoriez l’existence. Plus d’informations…

TAUREAU

C’est une journée où vous aurez une imagination considérablement accrue pour faire tout ce qui se réfère aux activités artistiques et esthétiques. Vous ressentirez également le besoin de donner votre amour aux personnes qui vous correspondent. Vous devrez apprendre à vous y conformer, car vous avez parfois des attitudes extrêmes qui rendent vos conversations difficiles.

Amour: Votre grande intensité évite les couples de votre côté, car vous n’avez pas de juste milieu. Et dans les relations, il doit toujours y avoir un consensus et une importance de compréhension mutuelle.

Emploi: Vous devez utiliser une grande volonté et un changement total de valeurs et de pensée pour pouvoir faire face à tant de changements qui se produisent autour de vous.

Changements: C’est un jour différent, et dans lequel vous remarquerez que vous avez besoin de recycler et d’apprendre à vous connaître en interne, pour pouvoir effectuer les transformations précises dont vous avez besoin en ce moment. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Aujourd’hui, vous devez analyser soigneusement, combinant à la fois logique et perception interne. Vous vous sentirez en accord avec l’environnement et avec de nombreuses envies de réaliser de nouvelles actions; vos commentaires seront exacts et avec eux vous vous assurerez que vos mots sont exacts et corrects à tout moment. Vos nouveaux objectifs seront productifs et minutieusement étudiés.

Amour: Aujourd’hui sera une journée difficile pour les relations, quoi qu’il arrive. Ce qui signifie que vous devriez être une personne plus tolérante et aimante. Vous devez avoir beaucoup de patience et de tranquillité.

Emploi: C’est une journée pour mettre à profit votre sensibilité dans vos grands talents artistiques dans tout ce que vous faites puisque c’est une journée très chanceuse et propice à une manière de travailler intuitive.

Changements: L’essentiel sera que vous utilisiez votre sensibilité et la grande puissance que vous avez en vous pour atteindre la stabilité et l’équilibre économique sur tous les fronts. Plus d’informations…

CANCER

Aujourd’hui, vous remarquerez que vous avez besoin de sentir que les autres ont besoin de vous, car vous vous sentirez utile et plus à l’aise. L’énergie qui se déplace autour de vous est basée sur le génie et votre intellect; alors mettez vos meilleures ressources au travail pour réaliser ce que vous voulez. Essayez de tout faire calmement et de conclure des accords avec les autres.

Amour: Vos relations aujourd’hui seront un peu plus difficiles, car le degré de sensibilité sera considérablement augmenté. Si vous voulez obtenir les meilleurs résultats, il vous suffit de donner votre amour d’une manière vraie.

Emploi: Vous devrez maîtriser les impulsions de vitesse et éviter d’être obsédé par le respect des heures et des temps. Plusieurs fois, il vaut mieux comme dans le dicton, habillez-vous lentement si vous êtes pressé.

Changements: Aujourd’hui, vous pouvez affronter vos peurs; et reconnaissez la partie négative qui ne vous permet pas d’être vraiment qui vous êtes. Et vous avez la possibilité de faire un grand saut dans votre évolution; alors profitez-en. Plus d’informations…

LEO

Aujourd’hui, vous allez faire face à des changements qui vous feront progresser; Et c’est très important en ce moment. Essayez d’être très calme dans vos relations avec les autres et dans les relations que vous menez. l’énergie sera très rapide et vous devrez suivre votre logique et votre génie. Vous remarquerez que vous vous démarquerez parmi tous; qui vous aidera dans votre évolution.

Amour: Vous devrez éviter un attachement excessif. Et adoucissez votre degré d’émotion avant tout aspect qui mène à des dissensions ou des désaccords. Tout ce que vous faites pour les autres profitera à tout le monde.

Emploi: Aujourd’hui, vous remarquerez que la bonne fortune vous accompagnera tant que vous garderez les autres à l’esprit. Parce que dans ces moments-là, tout ce qui profite aux autres vous reviendra.

Changements: Votre personnalité traverse des ambivalences dans la manière dont vous appréciez vos préférences et ce qui compte pour vous. C’est pourquoi il est important que vous le ressentiez de l’intérieur et que vous le transformiez. Plus d’informations…

VIERGE

Aujourd’hui, votre capacité mentale sera augmentée et tout ce que vous analysez à travers votre perception et votre vision intérieure est très important. Vous remarquerez différents états d’esprit en vous adaptant aux situations des personnes que vous rencontrez. Il est important que vous mainteniez votre équilibre émotionnel et votre bon ton avec tout le monde.

Amour: Aujourd’hui, votre idéalisme peut vous dérouter. et il est donc important que votre vision soit claire et précise. tout n’est ni noir ni blanc; cela ne dépend que de la vision que vous avez à tout moment.

Emploi: Vous devez vous baser sur votre façon de vous organiser et de tout analyser; car le résultat que vous obtenez en dépend. vous disposez de nombreuses capacités à utiliser dans vos activités aujourd’hui.



Changements: La puissance de l’esprit est très puissante: et c’est pourquoi aujourd’hui vous pourrez faire un exercice d’imagination, dans lequel vous pourrez visualiser ce que vous voulez pour vous-même dans le futur; et c’est ce que vous obtiendrez. Plus d’informations…

LIVRE

Aujourd’hui est un jour où vous vous rendrez compte que la fortune frappera à votre porte; et votre affection et votre sensibilité envers les autres vous aideront dans tout ce que vous faites; Ce sera très positif dans votre vie et dans celle de votre entourage. Il semblera qu’une lumière éclaire tout autour de vous; puisque votre amour est immense et ira bien plus loin que vous ne le pensez.

Amour: Aujourd’hui, il faut faire très attention pour éviter les malentendus et les controverses pour des bêtises. Cette fois est difficile et la seule chose qui manquait était une mauvaise ambiance autour de tout le monde.

Emploi: Vous aurez aujourd’hui, une journée très spéciale, dans laquelle votre capacité de vision et de perception sera considérablement augmentée, et cela vous aidera à ressentir tout ce qui se passe autour de vous et comment sont les gens.

Changements: Vous aurez une capacité particulière à établir des relations avec des amis de confiance. Vous serez en mesure de faire des plans et des objectifs ensemble et cela vous unira davantage et au moins vous vous sentirez avec un plus grand degré de plaisir. Plus d’informations…

SCORPION

Aujourd’hui, vous remarquerez que vous devez unir les facettes du travail et du repos, car de cette manière tout sera beaucoup plus facile. votre grande endurance et votre capacité de travail seront immenses; ce qui vous aidera à tout terminer de manière beaucoup plus rapide et efficace. Vous avez une excellente connexion avec les autres grâce à votre façon de communiquer.

Amour: Aujourd’hui, votre grand défi sera de croire que les autres doivent suivre votre volonté; mais il faut apprendre à s’entendre et à conclure des accords: parce que chacun a son point de vue.

Emploi: Vous devrez apprendre à valoriser tout ce que vous faites et tout ce que vous avez appris au fil des ans. car cela vous donnera une plus grande sécurité et une grande confiance en votre valeur.



Changements: C’est toujours agréable d’apprendre quelque chose de nouveau; Et vous savez aussi que cela vous aidera à progresser dans votre façon de tout faire. Ce qui signifie que ce sera très favorable pour vous. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Aujourd’hui, vous devez utiliser votre grande volonté; et gardez à distance les commentaires sarcastiques que les autres n’aiment pas. D’autre part, vous aurez de nombreux éléments d’aide dans toutes les actions que vous effectuez; ce qui signifie que ce sera un jour assez chanceux; et cela vous encouragera à donner plus de vous-même et à vous sentir plus heureux.

Amour: Aujourd’hui, il est important de garder vos émotions et vos impulsions à distance; car ils pourraient interférer dans l’équilibre qui régit les résultats que vous attendez. Alors essayez de rester en dehors de cela.

Emploi: Vos initiatives doivent être bien mesurées; et aussi votre façon de tout faire avancer doit être avec responsabilité, enthousiasme et beaucoup d’analyse de votre part.

Changements: Vous devez vous valoriser comme vous le faites avec les autres. l’important est de se connaître et de découvrir ses véritables capacités: car avec elles vous pourrez vous rendre à l’endroit que vous voulez. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui, votre principale source d’aide sera la communication et la responsabilité que vous assumez dans vos actions. Vous êtes confronté à un moment où ce sur quoi vous travaillez depuis des années sera en jeu. si vous êtes optimiste, vous obtiendrez ce que vous avez souhaité. vous devez transformer certains aspects de votre vie pour vous sentir plus à l’aise.

Amour: Aujourd’hui, vous devrez mettre votre fierté de côté; car c’est ce qui fait obstacle au bonheur de vos relations. Il faut faire un effort de volonté pour apprendre à vraiment écouter.

Emploi: Vous pouvez récolter les fruits si vous savez comment agir avec votre cœur. il s’agit de donner la priorité aux autres, et surtout d’avoir plus d’altruisme et d’empathie avec eux.

Changements: Le plus important est d’apprendre à conclure des accords à la fois avec votre entourage et avec ceux que vous contactez régulièrement ou avec lesquels vous rencontrez par hasard. Plus d’informations…

AQUARIUM

Aujourd’hui, vous devrez apprendre à vous valoriser dans la bonne mesure. pourquoi parfois vous vous arrêtez et parfois vous n’arrivez pas; ce qui signifie que vous devez très bien mesurer ce que vous donnez et ce que vous recevez. non pas parce qu’il doit y avoir un juste équilibre; mais oui pour les empêcher de manger la terre et de ne pas savoir plus tard comment sortir de certains carrefours.

Amour: Aujourd’hui, vous devez apprendre dans ce domaine que vous ne devez jamais être une personne stricte; puisque de cette façon vous perdez. Il vaut mieux s’efforcer de donner la meilleure affection et donc aussi recevoir le meilleur.

Emploi: Cette journée peut avoir ses avantages et ses inconvénients: mais le plus important est que vous recevrez de l’aide, en particulier de la part des femmes. vous devrez donc être conscient et garder votre attention à tout moment.



Changements: Aujourd’hui est une journée très importante pour être utile aux autres. vous vous rendrez compte que tout ce que vous faites pour les autres vous aide beaucoup à vous sentir plus valorisé et plus complet. Plus d’informations…

POISSONS

Aujourd’hui est un moment très spécial dans lequel votre inspiration artistique se démarquera des autres jours; Alors profitez-en si vous souhaitez effectuer un travail car vous vous sentirez plus confiant et plus sensible pour tout faire de manière plus simple et plus complète. Vous vivez une grande transformation très évolutive.

Amour: Aujourd’hui sera une journée très importante pour apprendre à céder. il y a des moments où il vaut mieux ne pas entrer dans le tissu; surtout quand tu n’as pas raison. alors apprenez à être d’accord et tout ira bien mieux.

Emploi: Vos initiatives doivent être soutenues par votre bon sens; depuis de nombreuses fois vous devenez fou, pour votre grand cœur, et vous ne réalisez pas que vous allez à l’encontre de vos propres intérêts.

Changements: Il est important qu’aujourd’hui vous trouviez des moments de repos et de détente. Le plus important sera de savoir que de cette façon, vous serez beaucoup plus performant. profitez de vos moments de détente. Plus d’informations…