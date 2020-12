Horoscope du jour, lundi 28 décembre: prédictions sur l’amour, le travail et l’argent

Est-ce aujourd’hui le jour désigné pour parler à «cette» personne? Est-ce une bonne journée pour résoudre de vieux problèmes ou pour renouer avec une vieille connaissance? Le travail se passera-t-il bien aujourd’hui? Recevrez-vous des nouvelles gratifiantes? Découvrez comment sera votre journée 28 décembre selon votre horoscope, mais si vous préférez savoir comment cela se passera tout au long de la semaine, vous pouvez également le consulter à EL ESPAÑOL.

BÉLIER

C’est une journée où vous devrez diversifier toutes vos performances de manière ordonnée pour ne pas les confondre. Il sera plus facile de faire chacune d’entre elles au fur et à mesure que vous la terminerez. Et puis entreprendre le suivant. Vous aurez de bonnes idées que vous pourrez mettre en œuvre. Et votre état physique vital actuel vous aidera avec tout cela. alors profitez de ce moment.

AMOUR: Vous devrez retrouver les souvenirs du passé et agir en conséquence. La surprise et l’originalité seront quelque chose qui vous aidera beaucoup ce jour-là. Alors préparez tout soigneusement.

EMPLOI: C’est une journée où vous attirerez quelqu’un qui pourrait vous aider dans vos affaires et / ou vos affaires professionnelles. Dans votre environnement, vous avez gagné le respect et les éloges.

CHANGEMENTS: Vous devez vous occuper de certains problèmes qui sont en suspens depuis des jours et qu’il est important de les finaliser pour avoir une plus grande tranquillité d’esprit. Plus d’informations…

TAUREAU

C’est le moment d’éviter les dépenses excessives. Et pour s’habituer à une vie plus frugale. Maintenant, la chose la plus souhaitable est que vous mainteniez les amitiés que vous avez, mais que vous ne vous y accrochez pas, car ils penseront que vous voulez «quelque chose». Gardez l’harmonie, mais rien de plus.

AMOUR: Vous devez faire très attention, car vos émotions et votre intellect ne maintiennent pas une bonne relation entre les deux. Ce qui signifie que vous devez les équilibrer et ressentir du bien-être avec votre environnement.

EMPLOI: Grâce à votre génie, vous pouvez obtenir une reconnaissance qui vous aidera à vous sentir plus reconnaissant envers les autres. Et cela contribuera grandement à votre mode de vie.

CHANGEMENTS: Le plus important est que vous ayez des plans et que vous parveniez à les mettre en œuvre petit à petit. Parce qu’ils vous seront d’une grande aide et avec eux, vous pourrez vous remonter le moral et élever votre esprit. Plus d’informations…

GÉMEAUX

Ce sera un moment où vous aurez de grandes initiatives, et aussi votre intelligence rapide et ingénieuse les accompagnera. Ce sera un moment où vous projetterez vos idées. Et si vous parvenez à vous connecter avec d’autres personnes, vous les servirez toutes comme si vous étiez un guide dans leur vie. Vous aurez une grande capacité de travail et un plus grand calme.

AMOUR: Vous avez en votre faveur votre sensibilité et votre grande intuition de tout faire de manière plus aimante et de rechercher le bonheur des autres; et pas seulement le vôtre.

EMPLOI: Vous pourrez projeter tout ce qui bouillonne en vous. Et ce sera très satisfaisant pour vous et pour tous ceux qui vous entourent et ressentiront cette grande vitalité.

CHANGEMENTS: Vous devez être très prudent dans tout ce qui fait référence à votre profession, car ainsi vous pourrez vous organiser avec du temps et de la patience pour que tout soit fructueux. Plus d’informations…

CANCER

Vos émotions seront considérablement augmentées. Et c’est pourquoi vous devez faire attention à ne pas penser que les autres vous défient. Plus que tout, c’est ce que vous ressentez, car vous êtes très sensible. Mais ce n’est vraiment pas autant que vous le percevez. Votre esprit ira très vite et vous devrez calmer tout ce qui le traverse, pour lui donner une touche d’harmonie.

AMOUR: Vous aurez beaucoup de créativité et cela vous aidera à exprimer vos sentiments de manière équilibrée et très efficace; dans vos affaires et dans vos relations. Alors profitez-en et restez de bonne humeur.

EMPLOI: Ce sera le moment de coordonner vos mouvements et d’éviter votre façon d’agir de manière prudente. Donc tout sera beaucoup plus bénéfique et sera beaucoup plus efficace.

CHANGEMENTS: Vous devrez faire attention à votre expérience et à tout ce que la vie vous a appris; parce que c’est la seule façon de rendre vos performances superbes. Plus d’informations…

Lion

Ce sera une journée où vous pourrez combiner votre intellect et son génie avec la maturation et la responsabilité que vous avez dans chaque acte que vous accomplissez. Cela vous aidera à vous démarquer de tout le monde autour de vous. Et vous vous sentirez très spécial. Vous savez que vous avez eu beaucoup de chance dans la vie. et que vos efforts en valent la peine pour la place que vous occupez.

AMOUR: Vous devriez vous sentir plus indépendant et libre à un moment donné; par exemple, ce jour-là, puisque vous avez également besoin de temps pour vos affaires et vos activités récréatives. Avec optimisme et sympathie, vous obtiendrez tout ce que vous voulez.

EMPLOI: Vous devrez équilibrer vos points de vue, en particulier les actions du passé et la façon dont elles affectent votre vie actuelle. Une fois que vous aurez trouvé la formule, ce sera beaucoup plus facile.

CHANGEMENTS: Vous devez porter une attention particulière aux questions liées aux investissements, en particulier à l’immobilier. C’est un moment dans lequel vous devrez mettre de l’ordre dans tout cela. Plus d’informations…

VIERGE

C’est une journée pour mettre en pratique votre grande originalité et votre optimisme. Et en tant que personne positive, vous aurez pratiquement tout gagné. Cela stimulera votre motivation, sans le vouloir, car vos idées seront très ingénieuses, et en même temps votre désir d’aider les autres vous catapultera et vous aidera à entrer dans un cycle très harmonieux et fluide dans votre vie.

AMOUR: Ce sera une journée très positive, car c’est le temps des récoltes. Et vous avez semé très commodément. Alors préparez tout avec soin et continuez à donner tout l’amour que vous avez à l’intérieur.

EMPLOI: Aujourd’hui, vous avez une belle opportunité de mettre en pratique toutes vos connaissances et votre personnalité responsable. Et avec cela, vous amènerez les autres à reconnaître votre valeur.

CHANGEMENTS: Il sera très important que vous appreniez à rester calme et en harmonie avec les personnes avec lesquelles vous interagissez. Parce que sinon, la seule chose que vous obtiendrez est de perdre vos papiers et que tout se passe à l’opposé de ce que vous voulez. Plus d’informations…

BALANCE

Aujourd’hui, vous ressentirez ce qu’est une journée étrange, car parfois vous pensez que tout ce que vous avez donné aux autres ne vous revient pas aussi vite que vous le souhaitez. Vous devez croire que tout ce qui se passe autour de vous est un miracle; tandis que la vie continue et qu’aucun incident irréparable ne se produit. Alors remerciez que ce sont des «cadeaux».

AMOUR: La confiance et la responsabilité seront vos alliées lorsqu’il s’agira de montrer votre amour et votre gentillesse. Et cela vous aidera d’une manière formidable à tout voir avec des yeux différents et avec des sentiments différents.

EMPLOI: La pire chose à l’heure actuelle est de faire face à votre propre nature. Rien de ce que vous voulez changer du jour au lendemain ne se produira aussi rapidement. Alors allez-y très prudemment et avec une grande attention.

CHANGEMENTS: Vous devez principalement changer vos habitudes d’exercice physique et d’alimentation; car ils affecteront votre état émotionnel et votre humeur. Alors faites très attention. Plus d’informations…

SCORPION

Vous devrez prêter plus d’attention et de volonté si vous voulez atteindre le cœur de quelqu’un, ce que vous voulez que votre amour reçoive. C’est pourquoi aujourd’hui que vous aurez plus de sensibilité, vous vous rendrez compte que vous pouvez utiliser de nombreuses façons pour réaliser ce que vous voulez. Et que le plus simple sera de laisser votre amour couler comme le vent à travers les feuilles.

AMOUR: Vous devez penser que cela ne dépend pas du temps que vous passez avec votre partenaire, mais de la qualité des moments que vous êtes ensemble, qui vous donneront le tonique, du fait que vous lui donniez une affection sincère ou que ce soit uniquement pour « couvrir le dossier »

EMPLOI: Votre grande capacité sera à l’ordre du jour. Et c’est pourquoi vous pouvez vous lancer dans plusieurs actions en même temps, car le temps vous doublera. Et vous devez savoir.

CHANGEMENTS: C’est le moment opportun pour créer et entreprendre des actions précises qui vous aident à encourager les autres. Vous pouvez organiser une soirée amusante qui comprend des jeux ensemble. Plus d’informations…

SAGITTAIRE

Vous remarquerez que vous avez de grandes initiatives et que vous désirez entreprendre quelque chose de nouveau que vous ressentez à l’intérieur. Et ce sera très favorable, puisque votre ingéniosité et votre capacité à l’élaborer seront privilégiées. Alors profitez de vos bonnes idées et de votre originalité pour tout réaliser de manière très vitale et en même temps assez attentive, pour éviter les erreurs.

AMOUR: Maintenant, vous n’êtes pas vraiment pour le travail de devoir changer les habitudes et les coutumes pour être avec quelqu’un. Vous vous sentez très bien de manière indépendante.

EMPLOI: Votre bonne disposition et tout ce que vous avez semé précédemment vous ont aidé maintenant à ce moment-là pour que tout se passe d’une manière plus simple et plus bénéfique qu’en d’autres occasions.

CHANGEMENTS: Le plus urgent et le plus rafraîchissant sera de transformer un espace de votre maison, pour le plus grand confort de tous. Et d’un autre côté, la stabilité de la famille est très importante. Plus d’informations…

CAPRICORNE

Aujourd’hui, vous avez trop de fronts ouverts et vous devrez résoudre chacun à votre rythme. Vous ne pouvez pas fixer vos objectifs à la hâte, car la seule chose que vous réussirez est d’avoir les nerfs à la surface. Alors essayez que chaque problème que vous avez à traiter soit traité séparément et avec une plus grande tranquillité d’esprit que les autres fois.

AMOUR: Aujourd’hui, vous devrez marcher les pieds de plomb car vous devrez affronter certaines attitudes que vous aviez dans le passé et que vous n’avez pas encore résolues. Il serait souhaitable que vous puissiez tout clarifier et mener à bien.

EMPLOI: Le mieux est que l’environnement soit calme et harmonieux. pourquoi la précipitation et le défi seront à l’ordre du jour; et il n’est pas commode d’entrer en discorde avec les autres.

CHANGEMENTS: Vous remarquerez que votre façon de penser se renouvelle et que cela est positif car cela vous ouvre à de nouvelles alternatives et à d’autres façons de voir la vie que vous n’imaginiez pas depuis longtemps. Plus d’informations…

VERSEAU

Vous avez devant vous une journée avec une grande énergie vitale et un esprit très ingénieux; ce qui vous donnera de nombreuses idées et de nombreuses façons de faire tout ce que vous avez en main. N’oubliez pas qu’il est important que vous gardiez calme et volonté pour mener à bien vos projets et vos actions. Et qu’ils le sont de manière définie et concrète.

AMOUR: Si vous vous laissez emporter par les sentiments, vous débordez. Et puis vous avez du mal à sortir de ce sentiment. Vous devez vous calmer et voir le côté positif des choses et des événements.

EMPLOI: Avec confiance et initiative, tout se déroulera de la manière la plus précise. Donc, tout ce que vous avez à faire est de ne pas vous inquiéter. Et surtout pour faire ressortir votre talent.

CHANGEMENTS: Vous pourrez vous occuper de certaines questions économiques qui méritent votre attention. Et réfléchissez calmement à la manière dont vous pouvez désormais atteindre la stabilité; et vous n’aurez donc pas à vous inquiéter. Plus d’informations…

POISSONS

Ce jour-là, ce que vous aimerez le plus, c’est de maintenir de bons liens affectifs avec vos amis, vos proches et votre famille. Vous devez ressentir un grand lien et de l’affection envers tout le monde. Et ce que vous devez faire est de maintenir votre état habituel positif et aimant. Votre amour se sentira d’une très grande manière; et vous vous sentirez très à l’aise.

AMOUR: Il est très important que vous gardiez vos émotions en équilibre, afin de ne pas être perturbé par des malentendus; ou s’il y a un événement qui ne se produit pas comme prévu.

EMPLOI: Ce dont vous avez le plus besoin, c’est de vitalité et de beaucoup d’optimisme pour pouvoir tout organiser pendant cette journée. Et comptez sur l’aide des autres; puisque vous n’allez pas tout faire.

CHANGEMENTS: Vous êtes à un moment où la principale chose à laquelle vous devez vous consacrer est la transformation de vos habitudes et de votre personnalité, ce qui vous aidera pour l’avenir. Plus d’informations…