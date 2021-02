Horoscope du jour Lion du vendredi 26 février 2021

Amour / Couple ***

Ah le vendredi soir… Des idées dérangeantes commencent à s’accumuler dans votre tête. Vous vous posez des questions sur votre compagnon. Avec le recul, vous voyez bien que vous n’avez pas de raison de vous inquiéter. La raison principale de la longévité de votre couple, c’est sans aucun doute votre confiance mutuelle. Elle s’est développée au fil du temps. Réaccordez lui dès aujourd’hui votre confiance à 100% si vous voulez que les choses s’arrangent, et vice-versa.

Amour / Célibataire ***

C’est normal de ne pas se sentir à fond sûre de soi, surtout dans les rapports de séduction… C’est même plutôt sain. Dur dur de vous sentir à l’aise dans ces situations où vous ne savez pas ce que votre interlocuteur pense de vous. Mais rassurez vous, l’influence de Vénus vous fait rayonner sans même que vous ne vous en aperceviez. Votre sourire sera votre arme la plus redoutable…

Travail ****

Que vous travailliez en équipe en entreprise, à votre compte ou en étant salarié, il y aura aujourd’hui une opportunité à ne pas manquer pour s’instruire de manière utile. Ce sera le moment de partager vos expériences professionnelles et d’écouter les conseils utiles qu’on pourrait vous prodiguer. Prenez du recul sur votre quotidien, par exemple en découvrant des méthodes de start-up sociales, d’associations ou de n’importe quelle autre structure qui pourrait vous ouvrir l’esprit.

Bien Être ****

Le stress et l’anxiété que vous ressentez favorisent les infections. Pour lutter contre cela, misez sur les effets positifs de l’optimisme, du rire, de la joie et de l’humour. Ne perdez pas l’espoir non plus. Utilisez la relaxation de la méditation pour faire fuir ces émotions négatives. L’activité physique vous sera également d’une grande aide. Le sport à petite dose est un shoot de bien être qui vous stimule. Ne vous en privez pas!

